ANTD.VN - Triển lãm tranh thổ cẩm “Hoa của đất” của họa sĩ Thái Tĩnh đã được ra mắt tại không gian văn hóa Hiên Việt, không gian văn hóa mới vừa ra mắt tại Hà Nội.

Hiên Việt là điểm gặp gỡ của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà giáo và cộng đồng. Thông qua các hoạt động như tọa đàm, triển lãm, giao lưu nghệ thuật, workshop, giới thiệu sách, chiếu phim và các trải nghiệm văn hóa, không gian này kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi dậy tình yêu văn hóa và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi cá nhân.

Điểm nhấn của chương trình là khai mạc triển lãm tranh thổ cẩm “Hoa của Đất” của họa sĩ Thái Tĩnh. Bộ tranh gồm hơn 30 tác phẩm được sáng tạo từ chất liệu thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam, mang đến một cách tiếp cận mới trong việc giới thiệu và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc.

Sau nhiều năm gắn bó và tìm hiểu đời sống của đồng bào vùng cao, họa sĩ Thái Tĩnh không chỉ nhìn nhận thổ cẩm như một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn cảm nhận được những câu chuyện văn hóa, những khát vọng và tình cảm được gửi gắm trong từng đường dệt. Từ những mảnh thổ cẩm nguyên bản, anh thực hiện các thao tác ghép nối, sắp đặt bằng đường khâu và mũi thêu nghệ thuật để tạo nên những tác phẩm hội họa mang đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của chất liệu truyền thống.

Họa sĩ Thái Tĩnh (bên phải) bên tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Theo họa sĩ Thái Tĩnh, mỗi hoa văn trên thổ cẩm không chỉ mang giá trị trang trí mà còn phản ánh cách người xưa cảm nhận về đất trời, thiên nhiên, cộng đồng và hành trình sống của con người. Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội tiếp cận những lớp ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng họa tiết, từ đó hiểu sâu hơn về đời sống tinh thần và bản sắc của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, họa sĩ Thái Tĩnh cũng có buổi chia sẻ chuyên đề “Mã nguồn văn hóa trong hoa văn thổ cẩm”, giới thiệu những giá trị văn hóa được lưu giữ qua các họa tiết truyền thống.

Thông qua việc tôn vinh vẻ đẹp của thổ cẩm truyền thống trong một hình thức biểu đạt mới, triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp về gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần Việt trong xã hội hiện đại.

Một số tác phẩm tại triển lãm: