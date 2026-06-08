Noo Phước Thịnh và Chi Pu ngọt ngào tan chảy trong MV “Gọi cho anh”

ANTD.VN - Tối 7/6, Noo Phước Thịnh chính thức phát hành MV "Gọi cho anh", sản phẩm thứ hai trong series 3 MV thuộc EP "Nhấc máy". Màn tái xuất của nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi nữ chính Chi Pu xuất hiện xuyên suốt dự án, tạo nên bộ đôi gây chú ý bởi hình ảnh nổi bật trong từng khung hình.

Khác với màu sắc có phần trưởng thành và nhiều suy tư của "Nhấc máy", "Gọi cho anh" mang nguồn năng lượng trẻ trung, tươi sáng và hiện đại hơn. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động pha chất liệu rock, kể về những cuộc gọi đầu tiên trong tình yêu với đầy đủ cảm xúc háo hức, mong chờ và rung động của những ngày đầu hẹn hò.

Chi Pu là nữ chính xuyên suốt 3 MV trong EP "Nhấc máy" của Noo Phước Thịnh

MV được thực hiện theo hướng tối giản, tập trung vào tương tác giữa Noo Phước Thịnh và Chi Pu. Chính sự tự nhiên cùng những khoảnh khắc lãng mạn của bộ đôi đã tạo nên sức hút riêng cho sản phẩm. Trước sự mong đợi lớn từ người hâm mộ sau khi EP ra mắt, ê-kíp cũng quyết định phát hành "Gọi cho anh" sớm hơn kế hoạch dự kiến.

Không chỉ tạo hiệu ứng bằng âm nhạc, màn trở lại lần này của Noo Phước Thịnh còn cho thấy sức mạnh đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ. FC của nam ca sĩ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn, phủ sóng hàng loạt màn hình LED tại Việt Nam và đưa hình ảnh thần tượng xuất hiện trên billboard tại Quảng trường Times Square (New York, Mỹ), Seoul (Hàn Quốc) và Hà Nam (Trung Quốc). Sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ hiếm có của mình. Trong bối cảnh thị trường giải trí liên tục thay đổi và nhiều thế hệ nghệ sĩ mới xuất hiện, nam ca sĩ vẫn duy trì được một cộng đồng người hâm mộ đông đảo, trung thành và sẵn sàng đồng hành trong mọi dự án.

Cặp đôi mang đến những hình ảnh đẹp lãng mãn trong MV

EP "Nhấc máy" cũng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật ngay sau khi phát hành. Chỉ sau 24 giờ, dự án vươn lên vị trí Top 1 iTunes Việt Nam. Hai ca khúc "Nhấc máy" và "Cuộc gọi cuối" lần lượt đạt vị trí Top 1 trên Zing Chart. MV "Nhấc máy" lọt Top 12 Trending YouTube Music và Top 14 Trending YouTube Overall. Bên cạnh đó, các từ khóa liên quan đến EP liên tục xuất hiện trong nhóm chủ đề được quan tâm trên Threads, TikTok và Facebook, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của dự án trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo kế hoạch, MV cuối cùng trong series là "Cuộc gọi cuối" sẽ được phát hành trong những ngày tới. Đây cũng là mảnh ghép hoàn thiện câu chuyện cảm xúc mà Noo Phước Thịnh muốn truyền tải thông qua EP "Nhấc máy".

Trước khi lần lượt ra mắt các MV trong EP "Nhấc máy", Noo Phước Thịnh cũng đã tổ chức thành công hai buổi ra mắt đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội. Sự kiện thu hút gần 500 khán giả may mắn, những người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn cả ba MV của dự án trước ngày phát hành chính thức. Không chỉ mang đến những thước phim độc quyền, hai buổi gặp gỡ còn trở thành dịp để Noo Phước Thịnh giao lưu trực tiếp với người hâm mộ sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động biểu diễn.

Nam ca sĩ liên tục tạo không khí sôi động bằng những màn trò chuyện duyên dáng, hài hước cùng nhiều khoảnh khắc đầy ngẫu hứng với khán giả. Sự gần gũi, năng lượng tích cực và khả năng kết nối của Noo Phước Thịnh đã khiến cả hai đêm ra mắt trở thành những buổi gặp gỡ giàu cảm xúc, góp phần hâm nóng sự mong đợi của công chúng dành cho EP "Nhấc máy".

Cùng với sự xuất hiện trong EP mới của Noo Phước Thịnh, Chi Pu cũng đang có những hoạt động cho sự trở lại VPop của mình

Chia sẻ về dự án, Noo Phước Thịnh cho biết anh chủ động lựa chọn làm việc cùng những ê-kíp trẻ nhằm mang đến các góc nhìn mới mẻ trong âm nhạc lẫn hình ảnh. Dù không ngừng thử nghiệm và làm mới bản thân, nam ca sĩ vẫn mong muốn giữ được những giá trị cốt lõi đã tạo nên dấu ấn riêng trong suốt sự nghiệp.

Với "Nhấc máy", Noo Phước Thịnh không chỉ đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài không phát hành dự án cá nhân mà còn cho thấy nỗ lực làm mới mình để tiếp tục kết nối với khán giả trẻ, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất của Vpop.