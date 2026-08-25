Chi tiết 27 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng số 27 trạm dừng nghỉ được khai thác.

Cụ thể gồm:

7 trạm dừng nghỉ đã khai thác từ trước gồm: Hà Nội - Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến); Giẽ - Ninh Bình (1 trạm, Km227 cả 2 bên), Cao Bồ - Mai Sơn (1 trạm, Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (1 trạm Km1+200 trái tuyến), TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây (1 trạm Km41+100 cả 2 bên), TP. HCM- Trung Lương (1 trạm Km28+200 cả 2 bên).

19 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản , được khai thác: Mai Sơn - QL45 (hoàn thành toàn bộ); QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt (bên phải tuyến); Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng;

Trên dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ có 27 trạm dừng nghỉ khai thác dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77 (bên trái tuyến); Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205 (hoàn thành toàn bộ); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

1 trạm tạm Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc kết nối khu vực miền Trung

Ngoài ra có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Như vậy, trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026 sẽ có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Trong đó:

11 trạm trên các đoạn tuyến có cây xăng gồm: Hà Nội - Bắc Giang (2 trạm), Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương.

5 trạm trên các đoạn tuyến có trạm sạc gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205.

Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe nêu trên, dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao ra vào cao tốc, có các dịch vụ khu vực cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, phục vụ ăn uống… cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.