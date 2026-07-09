Giải ngân đầu tư công chậm vì khan hiếm nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng

ANTD.VN - Đến hết ngày 30/6/2026, giải ngân đầu tư công đạt 356.935 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, số vốn đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 1.004.586 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 89.416,4 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 999.970,5 tỷ đồng. Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 985.261 tỷ đồng, đạt 98,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 19.325 tỷ đồng, chiếm 1,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm

Về giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2026 là 356.935 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 38.362 tỷ đồng về số tuyệt đối nhưng thấp hơn 0,5% về tỷ lệ.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 32.511 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 30/6/2026 của cả nước đạt 36,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (972.074,7 tỷ đồng).

Một số khó khăn vướng mắc chủ yếu ảnh hưởng tiến độ giải ngân đầu tư công, theo Bộ Tài chính là do tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, chưa đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng nhanh trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công; chưa đồng đều trong việc điều động nguồn cung vật liệu giữa các vùng.

Cùng với đó, giá xăng, dầu, chi phí vận chuyển biến động mạnh, làm phát sinh chênh lệch chi phí, dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh hợp đồng.

Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, năng lực, trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu vẫn còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công; một số xã, phường thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Việc lập kế hoạch chưa sát với nhu cầu và khả năng thực hiện, cùng với chất lượng CBĐT các dự án chưa tốt, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai....

Đối với các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đến hết ngày 30/6 đạt 59.288,6 tỷ đồng, tương đương 24,2% kế hoạch đã phân bổ (245.053,2 tỷ đồng)

Riêng đối với 02 dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực đường sắt được giao kế hoạch vốn lớn (khoảng 101 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,6% kế hoạch vốn năm 2026 của Bộ Xây dựng), việc giải ngân sẽ tác động quan trọng đến tỷ lệ giải ngân của Bộ Xây dựng và giải ngân các dự án trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân 2 dự án này còn chậm.

Cụ thể: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã giải ngân 1.068,8 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch của dự án (56.846 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giải ngân 1.193,4 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch (48.103,8 tỷ đồng).

Nếu không tính kế hoạch vốn và giải ngân của 02 dự án đường sắt thì kết quả giải ngân của các dự án giao thông trọng điểm đạt 40,8% kế hoạch, cao hơn bình quân chung của cả nước.