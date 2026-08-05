Tài xế công nghệ lúng túng trong kê khai, nộp thuế, Bộ Tài chính thông tin làm rõ

ANTD.VN - Hiện nay, nhiều cá nhân kinh doanh là tài xế công nghệ đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc xác định nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của mình.

Trong đó, việc xác định doanh thu để xét ngưỡng 01 tỷ đồng/năm chưa được hiểu rõ ràng, là toàn bộ số tiền khách hàng thanh toán cho các chuyến xe (doanh thu gộp); hay phần doanh thu thực tế tài xế được hưởng sau khi trừ phần doanh thu, phí dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nền tảng số (như Grab, Be, Xanh SM...) được hưởng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thực tế, nếu xác định doanh thu theo toàn bộ số tiền khách hàng thanh toán thì có thể dẫn đến việc cùng một khoản doanh thu được ghi nhận đồng thời cho cả tài xế và doanh nghiệp nền tảng đối với phần phí dịch vụ doanh nghiệp được hưởng.

Do đó, các tài xế công nghệ đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm việc xác định doanh thu được thống nhất và phù hợp với bản chất của giao dịch.

Ngoài ra, đối với các cá nhân đồng thời hoạt động trên nhiều nền tảng công nghệ như Grab, Be, Xanh SM..., các tài xế đề nghị Bộ Tài chính làm rõ: Doanh thu từ các nền tảng có phải cộng gộp để xác định ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng/năm hay không? Cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu căn cứ trên dữ liệu do các doanh nghiệp nền tảng cung cấp hay cá nhân phải tự tổng hợp và thực hiện kê khai?

Chủ các ứng dụng đặt xe công nghệ sẽ khai thay, nộp thay thuế cho tài xế

Trả lời người nộp thuế, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ điểm g khoản 2 Điều 5 của Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định: Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

Như vậy, doanh thu của tài xế công nghệ là doanh thu của hoạt động vận tải, nên doanh thu chính là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

Pháp luật thuế hiện hành cũng đã quy định về trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế đối với lĩnh vực này tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 của Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 quy định về trách nhiệm kê khai thuế, khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số và khoản 1, khoản 2 Điều 4 của Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 quy định về trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu công ty công nghệ là chủ quản hoặc là tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước thuộc đối tượng khấu trừ, nộp thuế thay thì phải có trách nhiệm khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thực hiện kê khai thuế cho các tài xế công nghệ theo quy định.

Trường hợp công ty công nghệ là chủ quản hoặc là tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước không thuộc đối tượng khấu trừ (không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán) thì các tài xế công nghệ phải có trách nhiệm tự thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026.

Về phương pháp tính thuế, tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định: Trường hợp cá nhân có nhiều ngành, nghề kinh doanh áp dụng các mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân khác nhau hoặc có nhiều địa điểm kinh doanh thì cá nhân được áp dụng mức trừ 01 tỷ đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh do cá nhân lựa chọn theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 01 tỷ đồng trong một năm đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh quy định tại khoản này”.

Như vậy, nếu tài xế công nghệ hoạt động trên nhiều nền tảng, có nhiều khoản doanh thu thì mức giảm trừ cũng là 01 tỷ đồng trên tổng doanh thu của tất cả các nền tảng công nghệ. Doanh thu tính thuế lúc này cũng chính là tổng doanh thu của tất cả các nền tảng công nghệ.

Ngoài ra, hiện nay, các doanh nghiệp nền tảng vẫn đang thực hiện khấu trừ và nộp thuế theo quy định áp dụng trước đây, không phụ thuộc vào việc doanh thu của tài xế trong năm có đạt ngưỡng 01 tỷ đồng hay không.

Các tài xế thắc mắc, trường hợp đến cuối năm xác định tổng doanh thu của tài xế từ tất cả các nền tảng dưới 01 tỷ đồng/năm thì số thuế đã bị khấu trừ trong năm được xử lý như thế nào? Cá nhân có được hoàn thuế hoặc bù trừ vào các nghĩa vụ thuế khác hay không?

Trả lời, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ các quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP thì đối với số thuế thu nhập cá nhân đã được các công ty công nghệ thực hiện tạm khấu trừ hàng quý, sẽ được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tài xế công nghệ.

Trường hợp doanh thu trong năm của tài xế công nghệ dưới 01 tỷ đồng, cuối năm, tài xế thực hiện thủ tục bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Tương tự, trường hợp doanh thu trong năm của tài xế công nghệ trên 01 tỷ đồng, sau khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mà vẫn còn số thuế nộp thừa thì tài xế công nghệ cũng thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định.