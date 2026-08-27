Hai kiến nghị của Hà Nội với Chính phủ và Bộ GD-ĐT trong năm học mới

ANTD.VN - Ngày 27/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 3 nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô và đưa ra 2 kiến nghị trong năm học mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 tại điểm cầu trung tâm.

Ngày 27/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung tâm tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu UBND 34 tỉnh, thành phố.

Thông tin về mạng lưới trường lớp, điều kiện tiếp cận của người học, đội ngũ và chất lượng giáo dục, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội trong thời gian qua đã rà soát và tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập. Qua đó sắp xếp từ 2.343 cơ sở giáo dục còn 1.092 đơn vị theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng quy mô trường, tổ chức trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học và duy trì các điểm trường, các điểm cần thiết.

"Yêu cầu chúng tôi đặt ra là không làm giảm số phòng học, không làm tăng khoảng cách đến trường và đồng thời phải sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và tài sản công tốt hơn sau khi sắp xếp.

Cùng với đó, chúng tôi tập trung giảm các cái rào cản đối với học sinh, thu hẹp các cái điều kiện về giáo dục giữa các địa bàn. Yêu cầu đặt ra trong giáo dục của Thủ đô là không chỉ là đủ chỗ học mà phải từng bước để bảo đảm học sinh ở các địa bàn khác nhau được tiếp cận điều kiện giáo dục ngày càng đồng đều hơn.

Trong năm qua, chúng tôi đã triển khai các cái chính sách như hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng gần 650.000 học sinh tiểu học, duy trì giáo dục chuyên biệt, mở rộng giáo dục hòa nhập, đảm bảo là tất cả các trẻ đều được đến trường, ưu tiên các nguồn lực cho những khu vực thiếu trường lớp và các nhóm học sinh cần trợ giúp.

Đặc biệt năm học 2026-2027 này, trước khai giảng thì thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho tất cả trẻ em tuổi mầm non và học sinh phổ thông trên thành phố, gắn với việc khám sức khỏe với hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.

Năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là tiếp tục giải quyết áp lực trường lớp tại các khu vực tăng dân số nhanh. Sẽ rà soát tất cả các quy hoạch, quỹ đất, tiến độ đầu tư để ưu tiên các nguồn lực cho các đơn vị còn thiếu lớp, thiếu trường.

Tiếp tục xử lý tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Ở đây sẽ thông qua các việc tuyển dụng, điều chuyển và bố trí đội ngũ sát với nhu cầu từng môn học, cấp học và từng địa bàn.

Thu hẹp chênh lệch về điều kiện và chất lượng, về điều kiện và chất lượng giáo dục và phân bổ nguồn lực. Sẽ đầu tư các trường lớp, bố trí đội ngũ học, học nhiều số và các chính sách hỗ trợ và ưu tiên nhiều hơn cho những địa bàn và các nhóm học sinh có điều kiện thấp hơn mặt bằng chung.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra hai kiến nghị tới Chính phủ và Bộ GD-ĐT là sớm có hướng dẫn thống nhất về tổ chức và hoạt động của trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học sau sắp xếp, nhất là về tổ chức bộ máy, về cán bộ quản lý, về vị trí việc làm và tổ chức chuyên môn, tài chính, tài sản và dữ liệu. Đây là những vấn đề cần được giải quyết sớm để các mô hình sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy được ổn định, hiệu quả và phát huy tác dụng.

Thứ hai là hướng dẫn cụ thể về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với việc các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, trong đó làm rõ việc kế thừa và lưu kết quả công nhận, dữ liệu, hồ sơ, minh chứng và phương pháp đánh giá đối với trường nhiều cấp học, nhiều điểm trường.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung của ngành và tận dụng dữ liệu và hồ sơ điện tử đã có nhằm không phát sinh thêm hồ sơ, thủ tục cho nhà trường và giáo viên.