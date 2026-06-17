Cả nước tiêu thụ 520 triệu lít xăng E5, E10 trong 15 ngày, sẽ thí điểm một số chính sách mới

ANTD.VN - Trong 15 ngày đầu tháng 6, tổng lượng xăng sinh học (E10, E5) đã tiêu thụ trên cả nước đạt khoảng 520 triệu lít. Chính phủ vừa quyết định cho phép thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng E10…

Chính phủ cho phép thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Đáng chú ý, Nghị quyết này quy định thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện pha chế xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hợp đồng thuê dịch vụ thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật có giá trị thay cho tài liệu thuyết minh về năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế.

Về giá xăng E10RON95-III, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028), xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Cũng theo Nghị quyết này, đối với lượng xăng không chì thành phẩm còn tồn trước ngày 1/6/2026, khuyến khích thương nhân kinh doanh xăng dầu mua, bán, chuyển giao giữa các thương nhân để phục vụ cho hoạt động pha chế xăng dầu và phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì điều phối nguồn cung etanol và xăng nền để pha chế, phối trộn xăng E10; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát lộ trình pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng E10 và chất lượng xăng E10; tổ chức triển khai thực hiện lộ trình xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026; rà soát, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý về đo lường, chất lượng xăng E10 trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho các mặt hàng xăng sinh học nhằm khuyến khích người dùng xăng sinh học (nếu cần thiết)...

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng E10; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên địa bàn quản lý.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính từ ngày 1/6-15/6, tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít (khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5). Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình, chuyển đổi sang phân phối xăng E10 từ ngày 1/6/2026...