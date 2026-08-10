Hà Nội mở cổng tuyển 540 chỉ tiêu lớp 10 cho trường công mới thành lập

ANTD.VN - Tối 10-8, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thí sinh chưa trúng tuyển lớp 10 công lập có thêm cơ hội xét tuyển công lập từ ngày mai với 540 chỉ tiêu.

Hà Nội bổ sung thêm 540 chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập.

Tối 10-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027, với 540 chỉ tiêu dành cho những học sinh đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Theo đó, đối tượng được đăng ký xét tuyển là học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Học sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển thực hiện trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn, trong thời gian từ 8 giờ ngày 11/8 đến 24 giờ ngày 16/8/2026.

Nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 540 chỉ tiêu được giao.

Trường THPT Đặng Trần Đức mới được giao chỉ tiêu tuyển sinh ngày 10- 8-2026

Danh sách học sinh trúng tuyển dự kiến được công khai trước 17 giờ ngày 17/8/2026 tại Trường THPT Đặng Trần Đức và trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Học sinh trúng tuyển thực hiện nhập học từ 8 giờ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 22/8/2026, trong giờ hành chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi thời gian đăng ký và thực hiện đúng quy định để bảo đảm quyền lợi.