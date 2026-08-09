Người đặt viên gạch đầu tiên

ANTD.VN - Người Việt có câu “ăn quả nhớ người trồng cây”. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô chưa bao giờ quên công lao của người đã đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng nên tờ báo - đó là cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh.

Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô thay mặt Ban Biên tập báo trao quà cho người thân của cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh

Chiều 9-8, Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô dẫn đầu đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô đến thắp hương, tri ân cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng Ban Biên tập đầu tiên của Báo An ninh Thủ đô trong những năm 1976 - 1979, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo ra số đầu tiên.

Bà Nguyễn Thị Dậu (bên phải) - vợ cố nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, năm 2016

Tiếp chúng tôi là anh Dũng, con trai thứ hai của cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh. Anh kể với chúng tôi về người cha của mình một cách đầy tự hào và trong những năm tháng khó khăn khi đất nước vừa thống nhất, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh được giao trọng trách là Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô. Tuy nhiên, với nghị lực và bản lĩnh của người chiến sỹ Công an nhân dân đã xông pha xương gió, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh đã làm tốt vai trò "người cầm lái vĩ đại", để lại cho Báo An ninh Thủ đô một đội ngũ lãnh đạo xuất sắc tiếp nối cho đến ngày hôm nay.

Chân dung cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh

Trong không khí xúc động tưởng nhớ cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Thượng tá Lưu Hồng Quân đã gửi lời thăm hỏi chân tình của đồng chí Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô đến toàn thể gia đình, người thân của cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh.

Trước nghĩa cử cao đẹp thể hiện uống nước nhớ nguồn của Báo An ninh Thủ đô, anh Dũng đã bày tò cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Báo đối với gia đình anh.

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Còn nhớ, chúng tôi đến nhà cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh vào một ngày mưa mùa hạ cách đây đã 10 năm (năm 2016). Căn nhà nhỏ ấy vẫn ấm cúng dù đã vắng bóng người đàn ông trụ cột của gia đình suốt 16 năm qua.

Thành tâm thắp nén hương tưởng nhớ đến cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Thượng tá An Văn Huân - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1995 - 2016 ngậm ngùi: “Tôi là người mang ơn anh Thanh rất nhiều, vì tôi chính là một trong năm người được anh Thanh tuyển chọn và đưa về sau khi tờ An ninh Thủ đô ra đời. Ở nơi chín suốt, mong anh an nghỉ và luôn phù hộ độ trì cho con cháu cũng như cho sự phát triển của tờ báo”.

Mọi người cùng ôn lại quãng thời gian Đại tá Nguyễn Hữu Thanh làm Trưởng ban - Ban biên tập An ninh Thủ đô

Năm 1966, đồng chí Nguyễn Hữu Thanh khi ấy mới 30 tuổi về công tác tại Công an thành phố Hà Nội. Trong quãng 16 năm công tác tại đây, ông đã đặt nhiều dấu ấn khi kinh qua các chức vụ như Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị, Phó trưởng Phòng Phong trào hay Trưởng Công an phường Đồng Xuân rồi Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm. Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất mà ông để lại chính là đề xuất xuất bản tờ An ninh Thủ đô và là Trưởng Ban Biên tập (nay là Tổng Biên tập) đầu tiên của tờ báo.

Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh là một con người đầy nhiệt huyết, tận tâm với công việc và cũng rất đa tài. Ông sáng tác nhiều văn, thơ, truyện ngắn, kịch bản sân khấu, nghiên cứu lý luận… trong đó nổi bật có bài thơ “Nơi em đứng” nói về sự vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng đầy vinh quang của các nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông ở Thủ đô, sau được nhạc sĩ Đỗ Bằng phổ nhạc và được đông đảo công chúng biết tới trên Đài Tiếng nói Việt Nam qua giọng hát của ca sĩ Tuyết Thanh.

Kể lại về những ngày đầu tiên của chồng cùng với tờ An ninh Thủ đô, bà Nguyễn Thị Dậu - vợ của cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh nghẹn ngào: “Đó là quãng thời gian rất đáng nhớ với gia đình tôi. Chồng tôi rất tâm huyết và có nhiều trăn trở với bản tin nội bộ của Công an thành phố Hà Nội, đã đề xuất xuất bản tờ An ninh Thủ đô để báo có thể đến được với bạn đọc gần xa. Giai đoạn ấy, sinh thời chồng tôi vẫn gọi là “thời gian khổ” nhưng mọi người vẫn nhiệt huyết, xông xáo, công tâm, chân thành và đoàn kết. Có những ngày đến huyện nọ huyện kia, quãng đường thì xa, nắng gió mưa bão, nhưng chồng tôi vẫn chỉ đạp chiếc xe đạp cà tàng, không có chắn bùn, không phanh, lốp thì buộc cho khỏi lòi săm ra ngoài… để đi lấy tin viết bài. So với thời bây giờ thì đúng là cách xa nhiều quá”.

50 năm đã qua kể từ số báo đầu tiên của An ninh Thủ đô ra đời và đến với tay bạn đọc, có những thứ không hề thay đổi, như một minh chứng cho sức mạnh của tờ báo. “Một trong những điều khiến tôi tự hào nhất về chồng mình cũng như về tờ An ninh Thủ đô là dù các thế hệ lãnh đạo báo đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, duy trì được số lượng độc giả ổn định với những thông tin sinh động, gần gũi, hiện đại và bắt kịp xu thế… nhưng báo vẫn giữ được măng-séc như ngày đầu tiên. Đó chính là yếu tố làm nên thương hiệu của Báo An ninh Thủ đô. Bên cạnh đó, các thế hệ lãnh đạo của Báo An ninh Thủ đô luôn quan tâm đến gia đình chúng tôi, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Những tình cảm đó không phải dễ đến trong cuộc đời, rất đáng trân trọng và đáng quý. Gia đình tôi luôn cảm ơn và tự hào vì điều đó” - bà Nguyễn Thị Dậu, vợ cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh xúc động nói.