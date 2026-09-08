Hà Nội lập 3 đoàn giám sát tiến độ, chất lượng và an toàn các dự án giao thông

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác chuyên trách để kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công và an toàn tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các dự án. Công tác giám sát được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất ngay tại hiện trường. Trường hợp phát hiện vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định và theo dõi việc khắc phục.

Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo định kỳ vào thứ Năm hằng tuần để Phòng Kiểm tra tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở và kiến nghị UBND TP chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Tổ công tác số 1 do ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng. Danh sách gồm cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Vân Phúc; cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 và cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục vừa được thông xe tạm

Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Hồng, đồng thời mở rộng liên kết giao thông giữa khu vực trung tâm với các đô thị và khu vực phát triển mới của Hà Nội. Việc kiểm tra tập trung vào chất lượng công trình, tổ chức thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tổ công tác số 2 do ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách nhóm các dự án đường vành đai. Nhóm này gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; các đoạn thuộc Vành đai 2,5; đường Vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh (cũ); các dự án thuộc Vành đai 3,5 và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trong đó, nhóm dự án Vành đai 3,5 gồm nhiều đoạn, nút giao và dự án thành phần như đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, nút giao với Đại lộ Thăng Long, các đoạn qua khu vực Hoài Đức và đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tổ công tác số 3 do ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 12 công trình, tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn thành phố. Trong số này có đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 và một số dự án kết nối giao thông khác.

Ngoài ra, tổ công tác cũng theo dõi tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, hợp đồng BT và đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác được chủ động rà soát, bổ sung những công trình cần đẩy nhanh tiến độ vào diện kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Sở Xây dựng yêu cầu các tổ phối hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường nơi có dự án để triển khai nhiệm vụ.

Các tổ công tác sẽ hoạt động đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên bám sát hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội.