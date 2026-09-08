Dừng phát thanh phục vụ khách tại sân bay Liên Khương để chuyển sang mô hình “sân bay tĩnh”

ANTD.VN -Theo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, mục tiêu của việc ngừng phát thanh là nâng chất lượng dịch vụ, từng bước xây dựng nhà ga theo hướng hiện đại, văn minh.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (khu vực Đà Lạt) vừa có lý giải về việc sẽ ngừng phát thanh tìm khách tại nhà ga. Đại diện sân bay cho biết, đây là bước chuyển sang mô hình "sân bay yên tĩnh" (Silent Airport) mà nhiều cảng hàng không trên thế giới đang áp dụng, thay thông báo qua loa bằng màn hình điện tử.

Theo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, mục tiêu của việc ngừng phát thanh là nâng chất lượng dịch vụ, từng bước xây dựng nhà ga theo hướng hiện đại, văn minh.

Giảm thông báo qua loa giúp hạ tiếng ồn trong nhà ga, tạo không gian yên tĩnh, dễ chịu hơn cho khách trong thời gian chờ bay.

Với sân bay Liên Khương, nhà ga quy mô không lớn, các khu phục vụ bố trí tập trung, hệ thống màn hình thông tin chuyến bay đã được đầu tư đồng bộ.

Vì vậy, nhiều nội dung phát thanh mang tính khai thác thông thường có thể thay bằng thông báo trực quan mà vẫn bảo đảm khách tiếp cận đầy đủ thông tin.

Sân bay Liên Khương cũng khẳng định việc chuyển đổi không làm giảm lượng thông tin cung cấp cho khách, chỉ thay đổi cách truyền tải theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn.

Sân bay Liên Khương cho biết, việc dừng phát thanh thông báo phục vụ khách để hướng tới mô hình "sân bay tĩnh"

Để khách không bỏ lỡ thông tin quan trọng về chuyến bay, sân bay Liên Khương và các hãng hàng không triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thay phát thanh: hệ thống màn hình thông tin chuyến bay (FIDS), bảng điện tử và màn hình tại khu vực cửa khởi hành, thông báo trực tiếp tại quầy làm thủ tục.

Ngoài ra, các thông tin quan trọng còn đăng tải trên website, fanpage và các kênh truyền thông chính thức của cảng. Các hãng hàng không cũng chủ động đưa thông tin đến khách qua kênh riêng.

Đối với hành khách, đại diện sân bay Liên Khương khuyến nghị thường xuyên theo dõi các kênh cung cấp thông tin của sân bay để không bị lỡ chuyến bay.

Với các trường hợp cần tìm khách, sân bay sẽ hiển thị thông tin khách cần liên hệ trên màn hình điện tử, dùng bảng thông báo di động để nhân viên trực tiếp tìm khách tại nhà ga, phối hợp với hãng liên hệ qua điện thoại khi cần, hoặc thông báo trực tiếp qua nhân viên phục vụ tại nhà ga, phòng chờ.

Đại diện sân bay Liên Khương cho rằng, nhân viên chủ động tiếp cận, hỗ trợ trực tiếp sẽ tăng tương tác với khách, xử lý nhanh các tình huống phát sinh so với chỉ phát thông báo qua loa.

Riêng với người cao tuổi, hành khách khuyết tật hoặc khách cần hỗ trợ đặc biệt, các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất vẫn thực hiện quy trình hỗ trợ riêng theo quy định hiện hành, bảo đảm khách được hướng dẫn và tiếp cận đầy đủ thông tin chuyến bay.

Mới đây, sân bay Liên Khương đã thông báo lộ trình ngừng phát thanh gồm hai giai đoạn. Từ 1/10, sân bay tạm ngừng phát thanh mời khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành (boarding) và các thông báo tìm khách thông thường.

Từ 5h ngày 1/11, sân bay ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga; hệ thống loa chỉ còn dùng trong tình huống khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, an ninh và an toàn hàng không.