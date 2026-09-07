Điều chỉnh các chuyến bay đến Indonesia do ảnh hưởng của núi lửa

ANTD.VN -Vietnam Airlines thông báo, điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau (Indonesia), đồng thời tăng chuyến để phục vụ hành khách bị gián đoạn hành trình từ ngày 6/9.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15h ngày 7/9, tùy diễn biến thực tế.

Trong chiều 7/9, từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến. Cụ thể, đường bay Jakarta - TP.HCM có các chuyến VN630D khởi hành lúc 15h50 và VN630 lúc 17h50; trên đường bay Jakarta - Hà Nội, các chuyến VN634B và VN634D dự kiến khởi hành lần lượt lúc 15h và 16h50.

Ở chiều đến Jakarta, các chuyến bay VN631D và VN631 từ TP.HCM dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11h50 và 13h50; VN635D và VN635 từ Hà Nội lần lượt lúc 11h20 và 20h. Những mốc thời gian trên là giờ địa phương và có thể thay đổi tùy tình hình tại sân bay Soekarno-Hatta.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay đến Indonesia do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa

Lịch khai thác ngày 7/9 được bố trí để vừa duy trì kết nối giữa Jakarta với Hà Nội, TP.HCM, vừa phục vụ lượng khách bị ảnh hưởng từ ngày 6/9.

Trước đó, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta phải tạm thời đóng cửa ngày 6/9 do tro bụi núi lửa Krakatau. Chuyến bay VN634 từ Jakarta về Hà Nội vì vậy không thể khởi hành theo kế hoạch.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, an toàn của hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay luôn được đặt lên hàng đầu. Hãng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại Jakarta và điều chỉnh lịch trình khi cần thiết.

Hành khách có kế hoạch đi, đến Jakarta cũng được khuyến nghị kiểm tra thông tin chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh chính thức của Hãng trước khi ra sân bay.