Tập đoàn Đèo Cả đề xuất mở rộng những dự án cao tốc Bắc- Nam nào?

ANTD.VN -Cho rằng việc mở rộng các dự án cao tốc Bắc- Nam gồm Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 156km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây lên 6 làn xe là khả thi, Tập đoàn Đèo Cả cam kết tự huy động vốn, không sử dụng vốn Nhà nước.

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư mở rộng hơn 350km đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 156km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây. Tập đoàn này khẳng định, kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, việc mở rộng lên quy mô 6 làn xe đối với các đoạn tuyến đề xuất theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là khả thi.

Trường hợp được Bộ Xây dựng chấp thuận giao lập hồ sơ đề xuất dự án, Tập đoàn Đèo Cả cam kết chủ động bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn lực cần thiết để tổ chức lập hồ sơ, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời, chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh trong quá trình lập hồ sơ nếu đề xuất dự án không được chấp thuận.

Thu phí trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết

"Khi dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Tập đoàn Đèo Cả cam kết phối hợp với một số nhà đầu tư khác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo yêu cầu", văn bản nêu rõ.

Dẫn chứng thêm về cơ sở nghiên cứu tính khả thi của phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, Tập đoàn Đèo Cả cho biết hiện đang đứng đầu liên danh triển khai dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (dài 96km) bằng 100% vốn do nhà đầu tư huy động.

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, doanh nghiệp này cũng là nhà đầu tư dự án đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo giai đoạn 1 theo phương thức PPP, hiện đã hoàn thành, đưa vào vận hành.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2023.

Trong đó, đoạn Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hiện đang được khai thác quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m.

Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đang được khai thác với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa vào vận hành thu phí hoàn vốn Nhà nước trên các tuyến cao tốc này.