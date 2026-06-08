Khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 1.000 người dân

ANTD.VN - Ngày 7-6, tại Thanh Hóa, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Khám sức khỏe toàn dân – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Trao tặng gói thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở

Hơn 1.000 người dân được khám và sàng lọc sức khỏe theo Hướng dẫn số 3401 của Bộ Y tế về khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc. Người dân được đánh giá toàn diện các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận; đồng thời được sàng lọc các bệnh không lây nhiễm và bệnh mạn tính thường gặp.

Bên cạnh các danh mục khám cơ bản, người dân còn được thực hiện điện tim và siêu âm theo chỉ định của bác sĩ. Các kỹ thuật này giúp phát hiện sớm những bất thường về tim mạch, tuyến giáp, ổ bụng và nhiều bệnh lý tiềm ẩn khác. Sau khi có kết quả, người dân được tư vấn cụ thể về hướng điều trị, chế độ dinh dưỡng, luyện tập cũng như kế hoạch theo dõi sức khỏe lâu dài.

Một trong những điểm nhấn chuyên môn của chương trình là triển khai CAREME - chương trình sàng lọc và quản lý các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với AstraZeneca thực hiện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại chương trình

Thông qua chương trình này, người dân được đánh giá nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, bệnh thận và các rối loạn chuyển hóa; được thực hiện các xét nghiệm, sàng lọc theo các gói chuyên môn tiêu chuẩn. Đồng thời, các bác sĩ cũng tư vấn cá thể hóa về thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị nhằm làm chậm tiến triển bệnh, giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng, suy thận mạn dẫn tới phải chạy thận hoặc ghép thận.

Việc triển khai CAREME tại Thanh Hóa góp phần đưa các mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm hiện đại, tiệm cận chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân ngay từ tuyến tỉnh và tuyến cơ sở.

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mũi, 102 tuổi. Đồng thời, nhiều phần quà sức khỏe gồm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế gia đình đã được trao tặng cho người dân tham gia chương trình với sự đồng hành của các đơn vị: các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khám sức khoẻ cho người dân tại chương trình

Nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn trao tặng ngành Y tế Thanh Hóa gói thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá hơn 40 triệu đồng. Hội cũng cam kết hỗ trợ triển khai giải pháp AI chatbot, đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi số y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc người bệnh.