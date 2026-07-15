Hà Nội đặt tên 51 đường, phố mới và công viên An Hòa

ANTD.VN - Chiều 15/7, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo Nghị quyết, thành phố đặt tên mới 51 tuyến đường, phố trên địa bàn các phường, xã như: Cầu Giấy, Chương Mỹ, Dương Nội, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Long Biên, Phú Lương, Phúc Lợi, Sơn Tây, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Yên Sở, Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn...

Trong số 51 tuyến đường, phố được đề xuất đặt tên, có 39 tuyến mang tên địa danh, làng nghề, di tích lịch sử-văn hóa và các tên gọi khác; 12 tuyến mang tên danh nhân.

Cụ thể, 12 tuyến đường, phố mang tên danh nhân gồm: Nguyễn Hữu An (phường Cầu Giấy), Lý Triện (phường Chương Mỹ), Vũ Nam Long (phường Dương Nội), Vũ Tuyên Hoàng (phường Hoàng Liệt), Vũ Lập (phường Long Biên), Nguyễn Long (phường Tây Hồ), Đỗ Cao Mại (phường Xuân Đỉnh), Bùi Huy Đáp (phường Yên Sở), Quang Dũng (xã Đan Phượng), Lê Sạn (xã Nam Phù), Nguyễn Đình Huấn (xã Phù Đổng), Trần Minh Hiến (xã Tiến Thắng).

Các tuyến còn lại được đặt theo tên địa danh, làng nghề, di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu, như: Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê (phường Chương Mỹ); Cổ Mai (phường Hoàng Mai); Phú Cường (phường Phú Lương); Võ Thượng (phường Phúc Lợi); Chùa Mía, Đường Lâm, Cam Lâm (phường Sơn Tây); cùng nhiều địa danh khác thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố.

HĐND TP cũng thống nhất điều chỉnh, kéo dài 5 tuyến đường, phố, gồm: Đường chùa Trầm, đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ), phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô), phố Kiều Mai (phường Xuân Phương) và đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh), nhằm phù hợp với thực tế phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và thuận lợi cho công tác quản lý hành chính.

Đáng chú ý, Nghị quyết quyết định đặt tên Công viên An Hòa cho công viên đã được quy hoạch và xây dựng tại phường Cầu Giấy. Công viên có diện tích khoảng 27,78ha, trong đó, hồ điều hòa rộng khoảng 19ha, diện tích cây xanh khoảng 8,78ha; phía Bắc giáp trụ sở Bộ NN&MT, Bộ Nội vụ; phía Tây giáp Cung Thiếu nhi Hà Nội và đường Phạm Hùng.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức phân định ranh giới, gắn biển tên các tuyến đường, phố và công trình công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của các tên gọi mới. Thường trực HĐND TP, các ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP được giao giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện.