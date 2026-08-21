Hà Nội: Giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên, thí điểm đột phá giáo dục thể chất

ANTD.VN - Ngày 21-8, chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm học, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên, kiểm soát chất lượng giáo dục bằng minh chứng.

Năm học mới, Hà Nội sẽ áp dụng hàng loạt công cụ định lượng kết quả chuyển biến thực chất của học sinh về mọi mặt.

Chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu toàn ngành phải quán triệt quan điểm lấy học sinh làm trung tâm. Mọi kế hoạch, chỉ tiêu và quy trình thực hiện của các địa phương, nhà trường đều phải đảm bảo tính minh bạch, có công cụ đo lường và chứng minh bằng kết quả thực chất.

Đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú, thí điểm đột phá giáo dục thể chất

Vấn đề sức khỏe, thể lực và tầm vóc học sinh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Thực hiện Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thành phố, Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành việc lựa chọn, xếp hạng đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn bán trú đúng quy định.

Đối với công tác dinh dưỡng và an toàn bán trú, Thành phố đang triển khai lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn. Bà Vũ Thu Hà đề nghị các trường phải ưu tiên sử dụng tối đa công suất của những đơn vị tốt nhất trước khi chọn đơn vị tiếp theo. "Toàn bộ quy trình này sẽ được Thành phố giám sát bằng công cụ hiện đại và thực hiện hậu kiểm nghiêm ngặt, công khai kết quả.

Bất kỳ sai phạm nào ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn của học sinh sẽ bị xử lý nghiêm" - bà Hà nhấn mạnh.

Về giáo dục thể chất, Hà Nội đang xây dựng chế độ luyện tập cho học sinh khi đưa ra các bài tập được thiết kế cho từng độ tuổi, được thiết kế bởi các cái đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên thiết kế do Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chịu trách nhiệm. Các sản phẩm sẽ phải được nghiệm thu và triển khai ở các cấp học.

Bên cạnh việc triển khai đại trà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp lựa chọn ít nhất 3 đơn vị làm điểm ngay trong tháng 9-2026. Mô hình thí điểm sẽ đại diện cho các cấp học có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi nhằm đúc kết bài học thực tiễn, từ đó tham mưu Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ nâng cao thể chất học sinh một cách bài bản, thực chất trên toàn địa bàn.

Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Không viện lý do khó khăn

Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Thành phố đã xây dựng lộ trình cụ thể với 3 cấp độ thích ứng. Trước một số ý kiến quan ngại về khó khăn tại các khu vực ngoại thành, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các địa phương, nhà trường xoá bỏ tư duy tự ti hay lấy lý do địa bàn khó khăn để né tránh.

Việc thay đổi bắt đầu ngay từ mức độ 1 bằng các hành động thiết thực như chuyển biến nhận thức, thay đổi không gian, biển hiệu, niêm yết chỉ dẫn song ngữ và huy động đội ngũ sẵn có.

Sở GD-ĐT sẽ tổng hợp việc đăng ký mức độ triển khai của các trường, tổ chức phân khu vực để các đơn vị đạt cấp độ cao trực tiếp xuống trao đổi, hỗ trợ các trường mới bắt đầu. Chính quyền xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nguồn lực địa phương cùng làm, không buông khoán cho các trường.

Giảm áp lực hành chính, giải phóng sức sáng tạo cho giáo viên

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Bộ GD-ĐT, Hà Nội quyết tâm tinh giản các thủ tục hành chính, sổ sách không cần thiết để trả lại thời gian cho đội ngũ nhà giáo. Bà Vũ Thu Hà đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra lịch tổ chức các hoạt động để địa phương, đơn vị nắm được cùng triển khai, trên tinh thần giảm tối đa các cái hoạt động làm ảnh hưởng đến dạy và học.

Các hoạt động bổ trợ, phong trào ngoại khóa sẽ được phân bổ hợp lý theo cụm, theo vùng và giãn tiến độ theo mốc thời gian rõ ràng, tránh dồn ép vào cùng một thời điểm. Việc làm này giúp các nhà quản lý và thầy cô giáo có đủ không gian, thời gian tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc học sinh.

Đối với kết quả học tập của học sinh, Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu đánh giá qua các bài kiểm tra chung toàn thành phố. Theo đó, Sở GD-ĐT cần triển khai từng cấp học các bài kiểm tra định kỳ toàn thành phố để chúng ta có nội dung đo lường về kết quả đánh giá mặt bằng chung đánh giá việc làm thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích.

"Tôi lưu ý thêm, nhiệm vụ trong năm học tới của các địa phương, các sở ngành, các cơ sở giáo dục và đặc biệt là các đồng chí hiệu trưởng đã được lựa chọn sau sắp xếp là dẫn dắt các cái cơ sở giáo dục cùng đạt kết quả rõ ràng, đóng góp chung cho địa phương, cho thành phố để góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ đã được đặt ra ở Chương trình hành động của Thành ủy, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" - bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.