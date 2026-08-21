Nghề báo và đường chạy marathon

ANTD.VN - Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra mỗi bản tin được xuất bản, mỗi ca trực xuyên đêm hay mỗi ki-lô-mét hoàn thành trên đường chạy marathon đều là những dấu mốc lặng lẽ trên hành trình trưởng thành của chính mình, đồng thời cũng hòa vào bước chuyển mình mạnh mẽ của Báo An ninh Thủ đô trong suốt nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Nhà báo Đỗ Cao Minh trong chuyến hoạt động về nguồn và sinh hoạt chuyên đề của Báo An ninh Thủ đô tại Di tích Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, Thái Nguyên, tháng 7-2026

Không ngừng tiến về phía trước

Những kiến thức về báo điện tử của tôi khi chuyển từ Báo Vietnamnet về An ninh Thủ đô công tác năm 2010 còn khá ít ỏi. Ban ngày, tôi theo chân đồng nghiệp xuống hiện trường, bám sát các sự kiện thời sự, phản ánh hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô; trở về tòa soạn lại cùng anh em góp ý hoàn thiện hệ thống quản trị nội dung (CMS), từng bước cải tiến quy trình xuất bản. Mỗi ngày làm việc đều là một buổi học thực tế, để rồi sau một thời gian, tôi được Ban Biên tập tin tưởng giao nhiệm vụ biên tập và xuất bản tin, bài. Từ đó, tôi hiểu rằng, biên tập viên - thư ký xuất bản báo điện tử tuy không trực tiếp có mặt ở hiện trường nhưng luôn phải theo sát dòng chảy thông tin, kiểm chứng từ nhiều nguồn, cân nhắc từng câu chữ để mỗi bản tin vừa nhanh, vừa chính xác, khách quan và đúng định hướng. Đằng sau một tin bài được xuất bản là sự cẩn trọng trong từng tiêu đề, từng chi tiết, là trách nhiệm với nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước. Đặc thù của báo điện tử là thông tin không bao giờ ngừng chảy, vì thế người biên tập cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng, bất kể ngày hay đêm, ngày thường hay lễ, Tết.

Nhìn lại hơn 15 năm trong ngôi nhà An ninh Thủ đô, tôi thấy hành trình trưởng thành của mình dường như hòa vào từng bước chuyển của tờ báo. Cũng như Báo An ninh Thủ đô không thể có vị thế hôm nay chỉ sau một đêm đổi mới, người làm báo cũng chỉ lớn lên từ những ca trực âm thầm, những bản thảo được chăm chút và sự bền bỉ với nghề qua năm tháng.

Nhà báo Cao Minh trên đường chạy Giải VNG IRONMAN VIETNAM 2026 tại Đà Nẵng

Từ vạch xuất phát đến đường đua số

Đầu năm 2020, tôi đến với chạy đường trường như một cơ duyên. Từ một người rất ngại chạy, tôi bắt đầu bằng những vòng chạy hơn một cây số quanh khu chung cư. Có những buổi vừa hết quãng đường ngắn đã muốn dừng lại, nhưng cũng như nghề báo, tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải là chạy nhanh mà là đủ kiên trì để ngày mai tiếp tục xuất phát. Dấu mốc đầu tiên là giải chạy 10km quanh hồ Hoàn Kiếm. Tôi về đích trong cơn sốt hầm hập, người rã rời nhưng trong lòng lại nhen lên niềm tin rằng giới hạn luôn có thể được nới rộng. Từ 10km đến bán marathon, rồi marathon, mỗi cung đường đi qua không chỉ mang đến những tấm huy chương, mà còn bồi đắp cho tôi một điều quý giá hơn - đó là sự bền bỉ.

Có người hỏi vì sao tôi lại say mê chạy đến vậy. Tôi thường chỉ mỉm cười, bởi trên đường chạy, tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của nghề báo. Một cuộc marathon không được quyết định ở những ki-lô-mét đầu tiên mà ở cách người chạy giữ nhịp để đi hết quãng đường. Nghề làm báo, nhất là công việc của một biên tập viên, thư ký tòa soạn Báo Điện tử An ninh Thủ đô cũng vậy. Điều làm nên một người biên tập giỏi không phải một vài bản tin nổi bật, mà là sự cẩn trọng trong một khối lượng lớn bản tin được xử lý mỗi ngày, là những ca trực kéo dài đến đêm khuya, những lần lặng lẽ mở hệ thống để cập nhật thông tin khi dòng thời sự vẫn không ngừng chảy. Chạy bộ cũng dạy tôi nhiều điều để trở về với công việc. Có những thời điểm áp lực khiến tôi tưởng như đã chạm tới giới hạn, nhưng rồi lại nhớ đến cảm giác ở ki-lô-mét thứ 30 của một cuộc marathon. Khi ấy, đôi chân gần như không còn muốn bước tiếp, nhưng nếu vượt qua được khoảnh khắc ấy, vạch đích sẽ hiện ra phía trước. Nghề báo cũng có những “ki-lô-mét thứ 30” như thế. Chính những lúc tưởng chừng không thể đi tiếp lại là lúc bản lĩnh, trách nhiệm và sự bền bỉ được thử thách nhiều nhất. Có lẽ vì thế, sau mỗi cuộc đua tôi trở lại tòa soạn với nguồn năng lượng mới; còn sau mỗi ngày làm nghề, tôi lại thêm vững tin để tiếp tục chinh phục những cung đường phía trước.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Báo Điện tử An ninh Thủ đô tiếp tục có những bước chuyển mình rõ nét. Giao diện liên tục được đổi mới, cách tổ chức sản xuất nội dung ngày càng hiện đại, lượng bạn đọc không ngừng tăng lên, nhiều thời điểm vượt mốc 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày, khẳng định vị thế của báo trong hệ thống báo chí Thủ đô. Nhưng điều khiến tôi cảm nhận rõ nhất không nằm ở những con số, mà ở tinh thần luôn sẵn sàng đổi mới của tập thể tòa soạn. Báo chí số không cho phép người làm báo bằng lòng với những gì đã có. Mỗi ngày đều xuất hiện những công nghệ mới, phương thức truyền tải mới và cả những yêu cầu mới từ bạn đọc. Điều đó buộc mỗi phóng viên, biên tập viên phải không ngừng học hỏi, thích nghi và làm mới chính mình nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Năm 2025, tôi càng cảm nhận rõ hơn nhịp chuyển động ấy ở An ninh Thủ đô - quyết liệt, chủ động và linh hoạt hơn trước yêu cầu của báo chí hiện đại. Những định hướng về chuyển đổi số, phát triển báo chí đa nền tảng, nâng cao chất lượng nội dung và phát huy sức mạnh tập thể không chỉ được thể hiện trong các kế hoạch hay cuộc họp giao ban, mà dần hiện diện trong nhịp làm việc hàng ngày của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Bước vào dấu mốc 50 năm xây dựng và phát triển, tờ báo đứng trước không ít cơ hội để bứt phá nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức của kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, tôi cảm nhận rõ mình cũng đang đứng trước một “vạch xuất phát” mới - nơi mỗi người làm báo phải tiếp tục học hỏi, đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp để đồng hành cùng sự phát triển của tờ báo.

Người chạy đường trường thường nói với nhau rằng, không có vạch đích nào là điểm kết thúc. Bởi ngay khi khép lại một cuộc đua, phía trước luôn là một hành trình mới đang chờ bắt đầu. Nghề báo cũng như vậy - mỗi số báo phát hành, mỗi bản tin được xuất bản chỉ khép lại công việc của một ngày để mở ra trách nhiệm của ngày hôm sau. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình may mắn vì được trưởng thành cùng Báo An ninh Thủ đô trong những giai đoạn nhiều đổi thay nhất của báo chí số; được chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của tờ báo và cũng tự rèn giũa bản thân qua từng ca trực, từng bản thảo, từng ki-lô-mét trên đường chạy. Ở tuổi 50, Báo An ninh Thủ đô đang bước vào một chặng đường mới với khát vọng tiếp tục đổi mới và phát triển. Còn tôi, cũng như những người đồng nghiệp của mình, sẽ vẫn lặng lẽ giữ nhịp trên “đường chạy” của nghề báo, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến nhỏ, góp phần viết tiếp hành trình của một tờ báo giàu truyền thống, luôn biết làm mới mình để xứng đáng với niềm tin của bạn đọc và với sứ mệnh của người làm báo Công an trong thời đại số.