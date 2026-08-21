An ninh Thủ đô chưa bao giờ lựa chọn đứng yên trước sự vận động của thời cuộc

ANTD.VN - Ngay từ những ngày đầu, An ninh Thủ đô trong cảm nhận của tôi luôn là một “người khổng lồ”. Không phải khổng lồ bởi quy mô hay số lượng con người, mà bởi chiều sâu của lịch sử, bởi uy tín được vun đắp mỗi ngày và bởi một văn hóa làm nghề rất riêng.

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“Người khổng lồ”

Có lần, trên trang Facebook cá nhân, tôi chia sẻ: “Nếu một ngày nào đó rời Báo An ninh Thủ đô thì chỉ có thể là nghỉ hưu, hoặc chuyển sang làm một công việc gì đó khác. Vì đây sẽ là cơ quan báo chí cuối cùng tôi làm việc”. Có bạn hỏi vì sao lại khẳng định chắc như vậy, bởi trước khi về An ninh Thủ đô, tôi cũng đã từng làm việc ở một số tờ báo và có những đồng nghiệp mà đến giờ vẫn luôn trân trọng. Thật ra, chính tôi cũng khó lý giải trọn vẹn bằng một vài câu. Chỉ biết rằng sau hơn 20 năm gắn bó, An ninh Thủ đô không còn đơn thuần là nơi tôi đến làm việc mỗi ngày…

Tôi về Báo An ninh Thủ đô ngày 1-4-2006. Một ngày khá đặc biệt, bởi đó là Ngày Cá tháng Tư, ngày người ta thường nhắc đến những câu nói đùa. Còn với tôi, đó lại là ngày bắt đầu một chặng đường nghiêm túc và bền bỉ nhất trong cuộc đời làm báo. Khi ấy, An ninh Thủ đô đã tròn 30 tuổi, với rất nhiều thành tựu, có vị trí đặc biệt trong lòng bạn đọc. Tôi đến sau, là người được thừa hưởng thành quả của những người đi trước. Có lẽ vì thế mà ngay từ những ngày đầu, An ninh Thủ đô trong cảm nhận của tôi đã là một “người khổng lồ”. Ở đó, mỗi dòng tin, mỗi bài viết đều gắn với trách nhiệm của một tờ báo của lực lượng Công an Thủ đô, mỗi sai sót, dù nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin mà nhiều thế hệ đã dày công xây dựng.

20 năm trôi qua, tôi đã đi qua nhiều vị trí công tác, từ Ban Thư ký Tòa soạn đến Ban Điện tử; đã cùng đồng nghiệp trải qua những đêm trực, những thời điểm tin tức dồn dập, những lần tranh luận đến căng thẳng chỉ để chọn một cái tít, sửa một câu chữ hay cân nhắc một chi tiết trước khi xuất bản. Càng làm lâu, tôi càng hiểu rằng giá trị lớn nhất của An ninh Thủ đô không chỉ nằm ở những thành tích được ghi nhận, mà còn nằm trong cách mỗi người âm thầm giữ gìn uy tín chung của tờ báo qua từng việc nhỏ mỗi ngày.

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Một hướng đi mới

Những năm 2006 - 2007, Internet bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam, nhưng báo in vẫn giữ vị trí chủ đạo trong đời sống báo chí. Mỗi ngày ở tòa soạn vẫn bắt đầu bằng những câu chuyện quen thuộc: bài nào lên trang nhất, tít nào đủ sức hút, ảnh nào có thể tạo điểm nhấn, số báo có kịp xuống nhà in và phát hành đúng giờ hay không. Khái niệm báo điện tử khi đó còn khá mới mẻ. Không nhiều người hình dung được rằng chỉ sau một thời gian nữa, thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng sẽ thay đổi nhanh đến vậy. Chiếc điện thoại rồi sẽ dần thay thế tờ báo in trong tay nhiều bạn đọc.

An ninh Thủ đô cũng đứng trước yêu cầu phải chuyển động để không bị tụt lại phía sau. Đi theo hướng mới thì có nhiều điều chưa thể hình dung hết, nhưng nếu chậm bước, khoảng cách với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thông tin của bạn đọc sẽ ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Ban Biên tập, đứng đầu là đồng chí Tổng Biên tập, Đại tá Đào Lê Bình đã giao anh Nguyễn Thanh Bình, khi đó là Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, sau này trở thành Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, hiện nay là Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu và tham mưu việc xây dựng Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô. Tôi được anh Nguyễn Thanh Bình giao thực hiện một số công việc liên quan đến hướng phát triển đầy mới mẻ này. Nói là nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng khi ấy mọi thứ gần như đều phải bắt đầu từ đầu. Báo điện tử vận hành như thế nào, giao diện cần được tổ chức ra sao, thông tin trên môi trường mạng phải khác gì so với báo in, quy trình cập nhật tin tức cần nhanh đến mức nào, cơ chế biên tập và kiểm soát nội dung phải được thiết lập thế nào... hàng loạt câu hỏi đặt ra trong khi tài liệu tham khảo chưa nhiều, mô hình để học hỏi cũng chưa thật phong phú.

Công việc thường ngày của báo in vẫn phải được bảo đảm. Sau những giờ làm quen thuộc, chúng tôi lại tiếp tục trao đổi về một lĩnh vực hoàn toàn mới. Có những khái niệm kỹ thuật nghe còn lạ tai. Có những việc phải vừa làm vừa học, vừa thử nghiệm vừa điều chỉnh. Có những đề xuất được chấp thuận ngay, cũng có những nội dung phải sửa đi sửa lại nhiều lần để phù hợp với điều kiện thực tế của tờ báo. Nhìn lại, điều đáng nhớ nhất không hẳn là những khó khăn ban đầu, mà là tinh thần sẵn sàng đổi mới của Ban Biên tập. Ở thời điểm mà không phải cơ quan báo chí nào cũng mạnh dạn bước lên môi trường số, An ninh Thủ đô đã lựa chọn đi về phía trước. Đó không chỉ là quyết định mở thêm một kênh chuyển tải thông tin, mà còn là sự chuẩn bị cho một phương thức làm báo hoàn toàn khác: nhanh hơn, liên tục hơn, có khả năng tương tác trực tiếp hơn với bạn đọc và chịu sức ép lớn hơn về độ chính xác trong từng phút, từng giờ.

Cùng các em nhỏ trên đảo Hòn Chuối, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

Năm 2007, những dòng thông tin điện tử An ninh Thủ đô chính thức hòa mạng Internet. So với diện mạo của Báo Điện tử An ninh Thủ đô hôm nay, trang thông tin khi ấy còn rất đơn giản. Nhưng đó là bước đi đầu tiên và đôi khi trong một hành trình dài, bước đi đầu tiên lại là bước có ý nghĩa quyết định nhất. Sáu năm sau, năm 2013, Trang thông tin điện tử được nâng cấp thành Báo điện tử An ninh Thủ đô. Từ đó, nhịp làm việc của tòa soạn cũng thay đổi từng ngày. Tin tức không còn chỉ được tính bằng kỳ phát hành của báo in, mà bằng từng giờ, từng phút.

Đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn khi được tham gia vào công việc ấy từ những ngày đầu. May mắn không phải vì tên mình gắn với một dấu mốc, mà bởi đúng vào lúc nghề báo bắt đầu bước sang một ngã rẽ lớn, tôi được tin tưởng giao một phần việc và có cơ hội học hỏi từ những người đi trước. 20 năm đã trôi qua kể từ khi An ninh Thủ đô đặt những bước chân đầu tiên lên môi trường số. Từ Trang thông tin điện tử đến Báo điện tử; từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh, từ website đến mạng xã hội, và hôm nay là trí tuệ nhân tạo AI. Công nghệ thay đổi liên tục, nhiều công cụ từng được coi là mới mẻ rồi cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc hoặc bị thay thế. Nhưng có một điều không thay đổi: An ninh Thủ đô chưa bao giờ lựa chọn đứng yên trước sự vận động của thời cuộc.