Giữ nguyên quyền lợi khi sử dụng số CCCD thay mã số bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển đổi mã số bảo hiểm sang số định danh cá nhân, căn cước công dân trên các hệ thống nghiệp vụ.

Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển đổi mã số bảo hiểm sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển đổi mã số bảo hiểm sang số định danh cá nhân, căn cước công dân trên các hệ thống nghiệp vụ.

Đây là quá trình chuẩn hóa dữ liệu, kết nối và đồng bộ thông tin bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng tới việc sử dụng một mã định danh thống nhất trong các giao dịch hành chính và dịch vụ công.

Quá trình chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ và dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh; không làm phát sinh thủ tục hành chính cho người tham gia, người thụ hưởng.

Toàn bộ quá trình được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tự động trên hệ thống. Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi tại phần mềm lõi, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chủ động thông báo tới người tham gia thông qua ứng dụng VssID.

Khi nhận được thông báo, người dân chỉ cần đăng nhập lại ứng dụng bằng số căn cước mới để tiếp tục sử dụng các dịch vụ.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là khi mã số bảo hiểm xã hội thay đổi, quá trình tham gia và các quyền lợi đã tích lũy trước đó có bị ảnh hưởng hay không.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chuyển đổi chỉ thay đổi phương thức định danh hồ sơ, không làm thay đổi dữ liệu quá trình tham gia bảo hiểm.

Toàn bộ lịch sử đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi mà người tham gia đã được xác lập vẫn được bảo đảm.

Việc sử dụng số căn cước thay cho mã số bảo hiểm xã hội không đồng nghĩa với việc người dân phải bắt đầu lại quá trình tham gia hay mất đi thời gian đã đóng trước đó.

Bên cạnh đó, với nhiều người đã sử dụng mã số bảo hiểm xã hội trong nhiều năm, thậm chí ghi mã số này trên các giấy tờ liên quan, thì mã số bảo hiểm xã hội cũ không bị xóa bỏ.

Các phần mềm nghiệp vụ được thiết kế để hỗ trợ tra cứu song song. Người dân vẫn có thể sử dụng mã số bảo hiểm xã hội cũ hoặc số định danh cá nhân để tra cứu thông tin.

Điều này giúp quá trình chuyển đổi diễn ra liên tục, hạn chế tình trạng người dân phải thay đổi đồng loạt các giấy tờ hoặc ghi nhớ một mã số hoàn toàn mới.