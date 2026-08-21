Mưa lớn đêm 20 sáng 21-8: Hà Nội không tái diễn ngập úng

ANTD.VN - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến 8h sáng nay (21-8), trên các tuyến phố không phát sinh điểm ngập, đọng nước; nhiều vị trí từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn.

Không có tình trạng ngập úng tại Hà Nội sau trận mưa lớn sáng 21-8

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khoảng 19–22 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm ngày 20-8 đến rạng sáng ngày 21-8-/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng.

Tính đến 07h00 ngày 21-8-2026, lượng mưa phổ biến từ 60 mm đến 136 mm; nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, trong đó: Yên Sở 136,0 mm, Phúc Lợi 107,2 mm, Hoàng Mai 102,6 mm

Tuy vậy, đến 08h00, trên các tuyến phố không phát sinh điểm ngập, đọng nước; nhiều vị trí từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn. Tình hình thoát nước tại một số ngõ, xóm được cải thiện rõ rệt.

Các khu vực: Ciputra, Võ Chí Công, Phú Xá, La Pho - Cống Đõ và ngõ 42 Giang Văn Minh, 100 Đội Cấn, Đàm Quang Trung, Cổ Linh… không xuất hiện úng ngập, giao thông đi lại bình thường.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mặc dù lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức lớn trong sáng 21-8, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới hoàn thành, đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống, hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Trong đó, 18 công trình trạm bơm trên các hồ điều hòa, 02 bể điều tiết ngầm cùng hệ thống cống được vận hành đồng bộ đã hỗ trợ giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu.