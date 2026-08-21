Thực tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại tòa chung cư H2, Khu đô thị Gia Lâm

ANTD.VN - Ngày 21/8/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 19 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội phối hợp cùng Ban Quản lý tòa nhà tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa chung cư H2, Khu đô thị Gia Lâm, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Xe chữa cháy sử dụng lăng giá trên xe để chữa cháy và làm mát khu vực cháy

Nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho đội PCCC&CNCH cơ sở và cư dân; đồng thời chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra tại khu chung cư cao tầng, ngày 21/8/2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Ban Quản lý tòa nhà tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa chung cư H2, Khu đô thị Gia Lâm, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Các chiến sỹ cùng lực lượng y tế cơ sở đưa nạn nhân bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng 1, căn mại dịch vụ của tòa nhà chung cư H2, khu vực cháy chứa nhiều giấy và gỗ nên đã phát triển nhanh, sinh ra nhiều khói, có nguy cơ lan sang các căn liền kề và đe dọa an toàn của cư dân đang sinh sống ở tầng trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin trên phần mềm truyền tin báo cháy, Đội CC&CNCH khu vực số 19 đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức trinh sát, triển khai đội hình chữa cháy, cứu người bị nạn và phối hợp cùng Đội PCCC&CNCH cơ sở sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy.

Đội PCCC&CNCH cơ sở triển khai 4 lăng B chữa cháy

Hoạt động thực tập phương án góp phần kiểm tra thực tế khả năng hoạt động của hệ thống PCCC, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và năng lực xử lý sự cố của lực lượng PCCC cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cư dân trong việc chấp hành các quy định về PCCC, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và xử lý cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Đội CC&CNCH khu vực phối hợp triển khai đội hình 2 lăng B chữa cháy

Thông qua buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra tại các khu chung cư, khu đô thị trên địa xã Gia Lâm.