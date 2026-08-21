Từ bài báo đăng trên cách đây 30 năm

ANTD.VN - Tác phẩm đầu tiên tôi được đăng trên Báo An ninh Thủ đô là một bức ảnh chụp sinh viên quốc tế tham quan hồ Gươm, phản ánh Hà Nội là điểm đến thân thiện, an toàn và chào đón bạn bè quốc tế đến tham quan du lịch, học hỏi văn hóa… đăng trên số báo mùa hè năm 1996.

Bài báo trên Báo An ninh Thủ đô tháng 6-1996 được tác giả Trung Nghĩa gìn giữ qua 30 năm

Từ cộng tác viên…

Bấy giờ ở tận phương Nam, song tôi vẫn được Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô ưu ái đăng bài trang trọng mà tôi đã cắt ra dán vào album kỷ niệm còn giữ đến tận bây giờ - sau 3 thập niên tròn. Đó là bài “Hà Nội dạo trên phố hạ”, bày tỏ cảm xúc của một chàng trai Sài Gòn được dịp ra Hà Nội và “ngẩn ngơ” trước vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ của những loài hoa nở rộ ở Thủ đô từ phượng vĩ đến hoa gạo và bằng lăng tím!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi trở thành một cộng tác viên thân thiết với An ninh Thủ đô tự thuở nào. Bao nhiêu năm ấy, bấy nhiêu ân tình! Còn nhớ từ cuối năm 2018, tôi đề đạt với tòa soạn về chuyên trang “Thế giới điện ảnh” trên ấn phẩm An ninh Thủ đô Cuối tuần, nhà báo Chu Quốc Dũng - hiện là Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô đồng ý ngay và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi được cộng tác, vun đắp trang hàng tuần với nhiều thông tin thời sự đa dạng về mảng điện ảnh trong lẫn ngoài nước.

Tôi rất tâm đắc với chủ trương của quý báo là những thông tin, nội dung chuyên sâu về điện ảnh trên mặt báo có vai trò là cầu nối định hướng thẩm mỹ và kết nối nhà sản xuất, giới làm phim, đạo diễn, diễn viên với công chúng. Qua đó, tích cực quảng bá sự phát triển của ngành điện ảnh trong nước, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa quốc gia, hướng tới phát triển, lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Nhà báo Trung Nghĩa tác nghiệp tại World Cup 2026 với vai trò là phái viên An ninh Thủ đô

Thú vị là nhiều trang Báo An ninh Thủ đô sau khi phát hành thường nhận được đánh giá cao từ các văn nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thị Mỹ Uyên chia sẻ bây giờ là thời buổi mọi người lướt tin chủ yếu qua điện thoại thì mỗi khi cầm tờ báo giấy chị vẫn “xúc động, thấu hiểu giá trị của từng trang báo được Ban Biên tập, tòa soạn và anh chị em phóng viên đầu tư chất xám từ nỗ lực đi tác nghiệp, nội dung bài viết tâm huyết đến khâu trình bày, in ấn… thật đẹp và bắt mắt”.

Đến phái viên tác nghiệp World Cup

Tôi cũng có duyên may cộng tác với An ninh Thủ đô ở nhiều sự kiện thời sự mà mình tác nghiệp trực tiếp từ Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC cho đến nhiều kỳ Liên hoan phim quốc tế Tokyo (Nhật Bản) hay các giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup. Chính sự đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ độc giả thông qua các chuyên mục của Báo An ninh Thủ đô đã giúp tôi có điều kiện để gửi tin, bài trên nhiều lĩnh vực.

Nhà báo Trung Nghĩa cùng các sinh viên Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, trường Đại học Văn Lang (TP.HCM) trong tiết học thực hành nhiếp ảnh chụp các ấn phẩm báo chí chính thống được yêu thích, bao gồm Báo An ninh Thủ đô (tháng 6-2026)

Mới nhất, tại World Cup 2026, tôi là phái viên của An ninh Thủ đô tác nghiệp ở cả 3 quốc gia đồng tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là Mỹ, Canada và Mexico trong hơn một tháng. Không chỉ gửi về tòa soạn những bài bình luận chuyên môn, nhận định và dự đoán về giải đấu, tôi còn tường thuật không khí và sự hưởng ứng từ các cổ động viên Việt Nam sang Mỹ xem các trận cầu World Cup, qua đó phản ánh giấc mơ chính đáng của khán giả Việt là một ngày nào đó được chứng kiến tận mắt đội tuyển nam Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup, được nghe quốc ca trỗi lên và màu cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đấu trường World Cup. Tôi hy vọng ngày đó sẽ không còn xa và không có gì hạnh phúc hơn nếu bản thân mình tiếp tục hiện diện ở thời khắc đặc biệt đó để đưa tin, bài, ảnh cho An ninh Thủ đô.

“Nhân dịp kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô phát hành số báo đầu tiên (15-8-1976/ 15-8-2026), tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể Ban Biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô thật nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc tờ báo giữ vững truyền thống vẻ vang, kiên định trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới trong sự nghiệp báo chí cách mạng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận tin cậy của Công an thành phố Hà Nội và diễn đàn của nhân dân Thủ đô”. Nhà báo, nhiếp ảnh gia, tác giả sách Trịnh Võ Trung Nghĩa

Nhà báo, nhiếp ảnh gia, tác giả sách Trung Nghĩa đã đi qua hơn 60 quốc gia để chụp ảnh và viết phóng sự quốc tế, văn hóa văn nghệ, thể thao cho các cơ quan truyền thông hàng đầu trong và ngoài nước, bao gồm Báo An ninh Thủ đô. Anh đã trực tiếp tác nghiệp 7 kỳ FIFA World Cup nam liên tiếp (2002 - 2026), 2 kỳ World Cup nữ (2015, 2023); Thế vận hội Olympic Paris 2024; Liên hoan phim quốc tế Cannes (Pháp); Liên hoan phim quốc tế Tokyo (Nhật Bản)… Hiện Trung Nghĩa là giảng viên nhiếp ảnh tại Khoa Báo chí Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); trường Đại học Văn Lang; trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV)…

“