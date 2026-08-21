Hà Nội tập trung nguồn lực phát triển 12 đại học giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa

ANTD.VN - Đến năm 2030, Thủ đô sẽ có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học vào nhóm 150 trường hàng đầu châu Á, trước mắt sẽ tập trung nguồn lực phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Hà Nội tập trung nguồn lực phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thủ đô, trong đó phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á. Ít nhất 12 trường đại học sẽ theo định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, toàn thủ đô sẽ có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học vào nhóm 150 trường hàng đầu châu Á, đến năm 2035 con số này tăng lên 4 trường. Đáng chú ý, đến năm 2030, mục tiêu đề ra 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính phủ định hướng tập trung nguồn lực phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Luật Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Trường đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Phenikaa, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Xây dựng Hà Nội và Trường đại học VinUni.

Về lộ trình thực hiện, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông được Chính phủ giao đến năm 2030 thuộc nhóm 350 các trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia University Rankings (QS châu Á), đến năm 2035 thuộc nhóm 200 châu Á theo QS châu Á.

Trường đại học Giao thông vận tải được giao đến năm 2030 thuộc nhóm 200 các trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS châu Á, đến năm 2035 thuộc nhóm 150.

Đại học Kinh tế quốc dân được giao đến năm 2030 có ít nhất một lĩnh vực (kinh tế và quản lý/quản trị kinh doanh/kế toán - tài chính/marketing/quản trị khách sạn và sự kiện) thuộc nhóm 150 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực hoặc tương đương; tối thiểu 70% chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, 30% chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đại học Phenikaa phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 - 150 các trường đại học hàng đầu châu Á theo THE châu Á, nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng THE Sustainability Impact Rankings; phát triển mô hình đại học - doanh nghiệp, công nghệ chiến lược, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đáng chú ý, Trường đại học VinUni được giao phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS châu Á, nhóm 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới.

Đến năm 2035, phấn đấu thuộc nhóm 80 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS châu Á, nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới và có ít nhất 3 ngành (dự kiến ngành AI và khoa học dữ liệu, ngành kinh doanh quản trị và ngành kỹ thuật) thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới; phát triển đại học nghiên cứu tinh hoa, quốc tế hóa cao, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái doanh nghiệp và các đối tác đại học hàng đầu thế giới.