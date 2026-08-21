Kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc

ANTD.VN - Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã tổ chức hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Rằm tháng Bảy tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc thuộc sự quản lý của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Sóc Sơn (địa chỉ: thôn Vệ Linh - xã Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội).

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 22 hướng dẫn các biện pháp PCCC và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Ngày Rằm tháng Bảy là ngày lễ lớn kết hợp giữa lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian về ngày xá tội vong nhân. Là dịp để con cháu tri ân, báo hiếu ông bà, cha mẹ và thực hành hạnh từ bi theo truyền thống Phật giáo. Dự báo lượng khách đến thăm quan và lễ tại các cơ sở tín ngưỡng sẽ tăng cao.

Nhằm chủ động trong việc phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong thời điểm Rằm tháng Bảy, Đội CC&CNCH khu vực số 22 đã kiểm tra, hướng dẫn cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Sóc Sơn là đơn vị trực tiếp làm việc và trông coi tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc.

Tại đây, qua công tác kiểm tra, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 22 đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên Ban Quản lý di tích chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; đồng thời hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, các phương tiện đã được trang bị và kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, thói quen thắp hương bên trong chính điện, đốt nến thắp sáng và tục lệ hóa vàng, đốt vàng mã số lượng lớn của người dân tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ nếu không được giám sát và kiểm soát chặt chẽ.

Cán bộ kiểm tra đã hướng dẫn Ban quản lý khu di tích tăng cường tuyên truyền hệ thống loa phát thanh, biển cảnh báo nhắc nhở du khách thắp hương, hóa vàng đúng nơi quy định. Phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra, giám sát chặt chẽ các khu vực thắp hương, dâng lễ. Bố trí khu vực hóa vàng, đốt vàng mã riêng biệt, cách xa các kiến trúc gỗ và vật liệu dễ cháy, trang bị sẵn thùng, khu vực chứa tro có nắp đạy. Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; ngắt các thiết bị không cần thiết khi đóng cửa di tích. Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, hệ thống cấp nước, bể chứa nước phục vụ chữa cháy.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 22 kiểm tra hệ thống điện tại khu di tích

Việc chủ động kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC góp phần bảo đảm các lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, được Nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao; qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô tận tụy, trách nhiệm và gần dân.