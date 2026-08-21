“Miền hoa cổ tích” tại Thiên đường Bảo Sơn: Không gian hoa và chuỗi trải nghiệm dịp Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Hướng tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức Lễ hội “Miền hoa cổ tích” từ ngày 29-8 đến 2-9-2026, với không gian hoa theo chủ đề cùng chuỗi chương trình nghệ thuật và hoạt động vui chơi, giải trí dành cho du khách.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức Lễ hội “Miền hoa cổ tích” từ ngày 29-8 đến 2-9-2026

Không gian “Miền hoa cổ tích” cùng chuỗi chương trình nghệ thuật

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những khu vườn cổ tích ngập tràn sắc hoa, dịp Quốc khánh 2-9 này, Công viên Thiên đường Bảo Sơn được trang trí với các cụm tiểu cảnh, cổng hoa và không gian cảnh quan nhiều màu sắc. Các hạng mục được bố trí tại nhiều khu vực, tạo sự kết nối giữa không gian lễ hội và hành trình tham quan, vui chơi trong công viên.

Nổi bật trong tổng thể cảnh quan là “Đảo Hoa Trong Mây”, được xây dựng như một không gian hoa giữa miền cổ tích. Đây là khu vực tập trung nhiều cụm hoa và tiểu cảnh, tạo điểm check-in dành cho du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ.

"Đảo Hoa Trong Mây”, được xây dựng như một không gian hoa giữa miền cổ tích

Không gian hoa cũng là điểm kết nối chủ đề của lễ hội với các hoạt động nghệ thuật diễn ra trong ngày. Du khách có thể gặp gỡ, giao lưu cùng các mascot trong chương trình “Sứ giả tình yêu”, theo dõi những màn trình diễn cà kheo, tung hứng tại “Phố hoa diệu kỳ” và thưởng thức “Rạp xiếc thần tiên” với các tiết mục xiếc động vật, chú hề và ảo thuật.

Đặc biệt, tại Thủy cung, show diễn “Nàng tiên cá - Bí mật đại dương” đưa du khách theo chân nàng tiên cá trong hành trình khám phá những bí ẩn dưới lòng đại dương qua màn trình diễn dưới nước được dàn dựng công phu. Sự kết hợp giữa không gian thủy cung và nghệ thuật biểu diễn tạo nên một trải nghiệm khác biệt, phù hợp với các gia đình và du khách yêu thích những câu chuyện kỳ ảo. Show diễn phục vụ 4 suất mỗi ngày trong thời gian lễ hội, mang đến thêm một lựa chọn trải nghiệm nghệ thuật cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Show diễn đặc biệt “Nàng tiên cá - Bí ẩn đại dương” tại Lễ hội Miền Hoa Cổ Tích

Đa dạng hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách

Bên cạnh các hoạt động theo chủ đề, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tiếp tục duy trì hệ thống tham quan và vui chơi dành cho nhiều nhóm du khách. Hành trình trải nghiệm có thể kết hợp Safari bán hoang dã, Thủy cung, Nông trại vui vẻ Happy Farm, Làng nghề truyền thống cùng hệ thống trò chơi trong nhà và ngoài trời.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn tiếp tục duy trì hệ thống tham quan và vui chơi dành cho nhiều nhóm du khách

Các trò chơi như Đường đua gia tốc, Dinh thự hắc ám mang đến những lựa chọn khác nhau về trải nghiệm, trong khi Cosmos Theater giới thiệu hình thức giải trí ứng dụng công nghệ với rạp phim 3D không kính.

Trong những ngày nghỉ lễ, Công viên nước Castaway Lagoon tiếp tục phục vụ du khách với hệ thống máng trượt nước, 3 bể bơi và sông lười thư giãn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải nhiệt của nhiều lứa tuổi.

Công viên mở cửa từ 8h đến 17h30 mỗi ngày trong thời gian diễn ra lễ hội. Hệ thống nhà hàng, dịch vụ ẩm thực và các khu lưu trú trong công viên tiếp tục được duy trì, phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi của du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Dịch vụ lưu trú ngay tại Thiên Đường Bảo Sơn giúp cả nhà có thêm thời gian tận hưởng chuyến đi mà không cần di chuyển sang điểm khác

Với sự kết hợp giữa không gian hoa theo chủ đề, các chương trình nghệ thuật và hệ thống vui chơi, tham quan đa dạng, “Miền hoa cổ tích” được kỳ vọng trở thành một trong những lựa chọn vui chơi, thư giãn dành cho các gia đình trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khi Hà Nội bước vào những ngày đầu thu.