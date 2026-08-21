Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh thương mại

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an phường Phú Lương đã phối hợp chặt chẽ với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm trên địa bàn, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, thời gian qua, Công an phường Phú Lương phối hợp cùng Đội QLTT số 11 đã liên tục ra quân kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm phổ biến như: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh. Nhiều mặt hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng cùng đồ chơi trẻ em nhập lậu đã bị tạm giữ, lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 04/8/2026, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Hoàn Hoa (địa chỉ tại số 89, tổ 18, phường Phú Lương, TP. Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang buôn bán 30 chiếc máy sấy tóc gắn nhãn hiệu Philips trực tiếp trên sản phẩm có dấu hiệu giả mạo. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 4.500.000 đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật trên, xử lý nghiêm đối với hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Hoàn Hoa tại phường Phú Lương, TP. Hà Nội

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, việc kiểm tra, xử lý nghiêm minh không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh.

Thời gian tới, Công an phường Phú Lương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đội QLTT số 11 và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.