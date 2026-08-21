Hà Nội đổi mới đánh giá ở cấp THCS, định hướng tiến tới xét tuyển lớp 10

ANTD.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, thành phố sẽ đổi mới trong đánh giá thường xuyên, tổ chức đánh giá chung ở bậc THCS để có thể tiến tới xét tuyển vào lớp 10.

Hà Nội sẽ đổi mới đánh giá bậc THCS để làm căn cứ xét tuyển lớp 10.

Ngày 21/8, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiền cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 là việc thành phố sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kỳ, theo lịch kế hoạch chung toàn thành phố ở các cấp học. Đối với cấp trung học phổ thông (THPT), sẽ tiến hành đánh giá chất lượng cả 3 lớp 10, 11, 12 gắn với việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối với cấp trung học cơ sở (THCS), theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, việc đổi mới kiểm tra, đánh thường xuyên để xác thực kết quả, xác thực kết quả đánh giá thường xuyên làm căn cứ xét tốt nghiệp THCS, tiến tới có thể xét tuyển vào lớp 10 THPT trong giai đoạn tới.

Sở GD-ĐT và các xã, phường sẽ dựa trên dữ liệu để hỗ trợ chuyên môn, điều phối giáo viên, học liệu, kiểm tra..., đảm bảo quá trình đánh giá thường xuyên trở thành công cụ nâng cao chất lượng dạy và học.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Hiền, cho biết giáo dục toàn diện được xác định là một trong những trụ cột trọng tâm của năm nay, nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm công dân.

Việc triển khai được tích hợp trong chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, không làm phát sinh môn học hoặc chương trình giáo dục mới, không gây quá tải cho học sinh; bảo đảm thiết thực, an toàn, công bằng trong tiếp cận và phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và xã hội.

Triển khai việc sắp xếp trường học theo chủ trương chung, ông Nguyễn Văn Hiền nêu rõ, ngành GD-ĐT Hà Nội sẽ rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục. "Bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, với nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”"- Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và các phong trào thi đua trong toàn ngành.