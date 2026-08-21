Cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Với mục tiêu nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở, Đội CC&CNCH khu vực số 22 phối hợp UBND xã Sóc Sơn và xã Nội Bài, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, đồng thời tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho khoảng 500 đại biểu, đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Báo cáo viên hướng dẫn về việc cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” tại xã Sóc Sơn

Ngày 20-8-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Sóc Sơn và UBND xã Nội Bài tổ chức Hội nghị triển khai cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường UBND xã Sóc Sơn và Hội trường UBND xã Nội Bài, với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương cùng khoảng 500 đại biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các lực lượng ở cơ sở.

Lễ ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” tại xã Sóc Sơn

Tại hội nghị, đại diện Công an xã, các phòng, ban, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn được tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Đáng chú ý, chính quyền các xã đã tổ chức cho đại diện các đơn vị, cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, đồng thời thực hiện cài đặt, kích hoạt ứng dụng “Báo cháy 114”. Đây được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại xã Nội Bài

Cùng với đó, Công an xã triển khai kế hoạch cao điểm cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên toàn địa bàn, hướng tới các thôn, khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và từng hộ gia đình.

Việc đưa ứng dụng “Báo cháy 114” đến gần hơn với người dân được kỳ vọng tạo thêm một kênh báo tin nhanh chóng, thuận tiện khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, tiếp cận hiện trường và tổ chức xử lý các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thông qua việc ký cam kết và tập huấn, các đơn vị chức năng cũng hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và người dân trong chủ động nhận diện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ ngay từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND các xã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc triển khai ứng dụng “Báo cháy 114”, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao năng lực PCCC và CNCH ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo các xã đề nghị các thôn, tổ dân phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”; đồng thời chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Qua đó, từng bước xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn trên địa bàn.