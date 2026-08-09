Thiêng liêng lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải

Các đại biểu, hội viên, thanh niên cùng hòa vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dưới Cột cờ A Pa Chải

Trong không khí trang nghiêm nơi cực Tây Tổ quốc, các đại biểu, hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và Hội ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tại Cột cờ A Pa Chải.

Nghi thức chào cờ tại vùng biên cương mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện lòng tôn kính đối với Quốc kỳ, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), góp phần tiếp tục lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngay sau nghi thức chào cờ, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao ngọn lửa chặng 4 của Hành trình cho đại diện tuổi trẻ tỉnh Điện Biên, tiếp nối tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Các đại biểu, hội viên, thanh niên sau đó cùng hòa vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dưới Cột cờ A Pa Chải.

Toàn cảnh lễ chào cờ

Sau lễ chào cờ, các đại biểu, hội viên, thanh niên tham quan, nghe giới thiệu về khu vực A Pa Chải; thăm, tặng quà đội rà phá bom, mìn, vật liệu nổ thuộc Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2 và thăm đội hình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã Sín Thầu.

Dịp này, chương trình triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại xã Sín Thầu như trao công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” và 20 phần quà; trao quà cho 20 gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao công trình sân chơi và tủ sách dành cho thiếu nhi; trao 1.000 khăn quàng đỏ - quà tặng của Thủ tướng Chính phủ dành cho thiếu nhi dân tộc thiểu số; trao 3 máy lọc nước cho địa phương.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và Đồn Biên phòng A Pa Chải, qua đó thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tuổi trẻ đối với người dân, thanh thiếu nhi và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.