Trường Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn cao nhất 29,7 điểm

ANTD.VN - Chiều 9/8, trường Đại học Ngoại thương đã công bố điểm chuẩn năm 2026, cao nhất là chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại (trụ sở chính Hà Nội) với lấy 29,7 điểm.

Cụ thể, trụ sở chính Hà Nội, các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 có điểm chuẩn theo tổ hợp A00 từ 25 đến 29,7 điểm.

Trong đó, Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có mức điểm cao nhất 29,7 điểm. Sau đó, là Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh với điểm chuẩn 29,5 điểm.

Những chương trình có mức điểm chuẩn thấp hơn, chương trình Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa, Quản lý công nghiệp thông minh cùng có mức 25 điểm; Luật thương mại quốc tế và một số chương trình liên quan cũng lấy 25 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương năm 2026.

Đối với nhóm ngành công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66 điểm trên thang điểm 40, trong đó môn Toán được nhân hệ số 2.

Các chương trình ngôn ngữ cũng xét tuyển theo thang điểm 40. Trong đó, Tiếng Trung thương mại có điểm chuẩn cao nhất với 36 điểm, tiếp đến Tiếng Anh thương mại 33,88 điểm, Tiếng Pháp thương mại 32,25 điểm và Tiếng Nhật thương mại 32,15 điểm.

Tại phân hiệu trường Đại học Ngoại thương ở TP HCM, điểm chuẩn theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8 đến 28,5 điểm.

Trong đó, Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất, 28,5 điểm. Kinh tế đối ngoại lấy 27,9 điểm; Truyền thông Marketing tích hợp 27,65 điểm; Tài chính - Ngân hàng 27,45 điểm; Kế toán - Kiểm toán và Kinh doanh quốc tế đều lấy 26,85 điểm.

Tại Quảng Ninh, trường Đại học Ngoại thương tiếp tục tuyển sinh năm 2026 với điểm trúng tuyển 23 điểm, áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển.