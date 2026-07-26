Giá vàng tuần tới: Chuyên gia dự báo tiêu cực, nhà đầu tư vẫn lạc quan

ANTD.VN - Trong khi các chuyên gia quốc tế không mấy tin tưởng vào triển vọng tăng giá của vàng tuần tới thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại duy trì tâm lý tích cực hơn sau khi vàng giữ được ngưỡng 4.000 USD/ounce trong tuần qua.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới không có quá nhiều biến động, song thị trường trong nước lại có diễn biến tiêu cực.

Cụ thể, trên thế giới, áp lực bán vào phiên đầu tuần có thời điểm đẩy giá vàng xuống dưới vùng 4.000 USD/ounce, tuy nhiên sau đó đã phục hồi trong suốt thứ Ba và thứ Tư, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD suy giảm.

Kim loại quý đã đạt mức cao nhất trong tuần tại trên 4.165 USD/ounce trước khi điều chỉnh trở lại do dữ liệu thị trường lao động Mỹ tốt hơn dự kiến, đủ mạnh để thị trường kỳ vọng Fed có thể chưa giữ chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Giá vàng giao ngay đã kết thúc tuần ở mức 4.051,51 USD/ounce, cao hơn khoảng 32 USD so với cuối tuần liền trước.

Giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với vàng thế giới sau khi giảm mạnh tuần qua

Trong khi đó, thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng tiêu cực từ rắc rối pháp lý tại Công ty SJC, khi Trưởng phòng Kinh doanh doanh nghiệp này bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu kim cương. Giá vàng SJC và vàng nhẫn đã chứng kiến phiên giảm sâu tới 6 – 7 triệu đồng/lượng vào thứ Năm trước khi hồi phục nhẹ trở lại vào cuối thứ Sáu và ngày thứ Bảy.

Chốt tuần, vàng SJC được niêm yết giá mua vào – bán ra tại 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần liền trước.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm tương tự, với giá mua vào trong khoảng 136,2 – 138,9 triệu đồng/lượng; giá bán ra trong khoảng 141,2 – 142,7 triệu đồng/lượng.

Với mức suy giảm mạnh này, giá vàng chiều bán ra trong nước hiện chỉ còn cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 10,5 triệu đồng/lượng.

Tình hình thị trường vàng quốc tế hiện vẫn đang chịu tác động hai chiều đan xen. Hoạt động kinh doanh của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng tốc lên mức cao nhất trong 8 tháng vào tháng 7, trong khi thị trường lao động tốt hơn dự kiến đang hạn chế kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng rủi ro tăng lãi suất bất ngờ vẫn chưa biến mất nếu giá dầu tiếp tục tăng. Điều này khiến vàng chịu áp lực.

Trong khi đó, tình hình eo biển Hormuz nóng lên khi lực lượng Mỹ và Iran vẫn đang giao tranh quanh vùng Vịnh; cùng với đó là các mối đe dọa của lực lượng Houthi đối với hoạt động vận tải biển liên kết với Ả Rập Xê Út cũng tác động hai chiều, vừa thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, song cũng đẩy giá dầu tăng gây áp lực lên lạm phát và lu mờ triển vọng giảm lãi suất.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News đối với các chuyên gia cho thấy tâm lý không mấy lạc quan.

Trong số 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng, chỉ có 4 chuyên gia, tương đương 22%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 7 người khác, chiếm 39% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm, và 7 người khác cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 249 phiếu bầu của các nhà đầu tư, cho thấy giới đầu tư nhỏ lẻ lạc quan hơn sau khi mức hỗ trợ 4.000 đô la của vàng một lần nữa được giữ vững.

Cụ thể, có 147 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 48 người khác, tương đương 19%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 54 nhà đầu tư còn lại, chiếm 22% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới.

Sau một trong những tuần tin tức kinh tế ảm đạm nhất năm, tuần tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thông tin quan trọng hơn cho thị trường, bao gồm các quyết định về lãi suất tháng 7 từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Anh (BOE) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), chỉ số niềm tin người tiêu dùng và số liệu GDP quý 2 sơ bộ của Mỹ. Điều này có thể khiến thị trường vàng có nhiều biến động mới.