Giá vàng quay đầu giảm, thị trường chờ đợi tin tức quan trọng

ANTD.VN - Sau 3 phiên hồi phục, giá vàng trong nước sáng nay đã quay đầu giảm trở lại. Thị trường vàng quốc tế giao dịch cầm chừng trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed vào giữa tuần này.

Mở cửa, thương hiệu vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, về mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh từ 1,5 – 2 triệu đồng mỗi lượng. Một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến được niêm yết đầu phiên như sau: Nhẫn SJC 999.9 137,0 – 141,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,nhẫn Huy Thanh cùng mức giá 138,1 – 142,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 136,2 – 141,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed trong tuần này

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 27/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay tăng gần 24 USD mỗi ounce, chốt phiên trên mức 4.075 USD/ounce.

Tuy nhiên, bước sang phiên châu Á, kim loại quý lại điều chỉnh giảm, tính tới 9h30 sáng theo giờ Việt Nam đã giảm hơn 30 USD mỗi ounce so với mức giá chốt phiên Mỹ, đang giao dịch quanh 4.045 USD/ounce.

Giá vàng biến động trong biên độ hẹp trong bối cảnh nhà đầu tư giao dịch thận trọng trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư tuần này. Lãi suất của Mỹ vẫn là rủi ro vĩ mô chính đối với thị trường vàng, kim loại quý này đang bị kìm hãm bởi rủi ro Fed tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt.

Eo biển Hormuz cũng là yếu tố rủi ro vĩ mô trọng tâm đối với năng lượng và cả vàng. Tuyến đường thủy này vận chuyển khoảng 15 triệu thùng dầu mỗi ngày từ vùng Vịnh Ba Tư trước chiến tranh Iran, và những gián đoạn giao thông gần đây đã buộc các nhà sản xuất vùng Vịnh phải dựa nhiều hơn vào các đường ống dẫn dầu thay thế.

Việc tạm ngừng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran hôm thứ Hai đã làm giảm áp lực ngay lập tức đối với dầu thô, qua đó đã làm giảm bớt áp lực lạm phát, giúp vàng không phải chịu quá nhiều áp lực bán.

Dù triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng chưa rõ ràng, song triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn nhận được nhiều sự hỗ trợ. Trong một tin tức liên quan, số liệu của Hải quan Trung Quốc cuối tuần trước cho thấy nhập khẩu vàng của nước này đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp.

Trong tháng 6, nước này mua 173 tấn vàng - cao nhất kể từ tháng 3/2024. Số liệu này kéo nhập khẩu vàng nửa đầu năm của Trung Quốc lên tổng cộng 820 tấn, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, theo Business Today.

Giá vàng rẻ hơn và đồng nhân dân tệ mạnh lên khiến nhu cầu đầu tư tăng. Các ngân hàng Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để tích trữ, nhằm đáp ứng nhu cầu bán lẻ.

Cũng trong tháng 6, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo vàng dự trữ của nước này tăng mạnh nhất 2,5 năm, với gần 15 tấn. PBOC đã mua vào 20 tháng liên tiếp, nâng tổng vàng dự trữ của nước này lên 75,44 triệu ounce.