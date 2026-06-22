Chiêu lừa tinh vi của cán bộ ngân hàng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 1 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức lợi dụng các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Vũ Công Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Công Giang nguyên là cán bộ tín dụng của ngân hàng. Trong quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định của ngân hàng, Giang đã lợi dụng sự tin tưởng của một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giang đưa ra thông tin cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ. Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, bước đầu Cơ quan điều tra xác định Vũ Công Giang đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Giang và xác định số tiền chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.