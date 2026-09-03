ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, nếu phát hiện sai sót phải có phương án khắc phục kịp thời.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố liên quan đến nội dung này.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Việc rà soát phải bảo đảm người được giải quyết chế độ đúng đối tượng, đồng thời tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu trong văn bản của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán, Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với những nội dung liên quan.

Các đơn vị đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc xác định đối tượng cũng như tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc, các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được Kiểm toán Nhà nước nêu tại Báo cáo số 1212/BC-KTNN.

Trong quá trình thực hiện tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra về kết quả thực hiện nêu trên, trường hợp phát hiện sai sót thì báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đồng thời, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.