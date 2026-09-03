Năm học mới: Bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm công dân với học sinh, sinh viên cả nước

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung thực hiện một số nội dung trong công tác học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.

Năm học mới 2026-2207, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo cả nước tập trung thực hiện một số nội dung trong công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2026-2027.

Theo đó, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường. Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử, chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV. Cán bộ quản lí và nhà giáo luôn chú trọng việc nêu gương để tạo ảnh hưởng tích cực.

Các sở GDĐT cần chủ động chuẩn bị lực lượng tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2027 và các giải thể thao dành cho HSSV quốc tế; phát hiện, bồi dưỡng nguồn vận động viên chất lượng cao hướng tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2028.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường

Các sở GDĐT chủ động phối hợp với sở Y tế tham mưu UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh phổ thông; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho HSSV theo lộ trình. Thực hiện đúng, đủ các quy định về y tế học đường, không phát sinh thêm các thủ tục, hồ sơ hành chính ngoài quy định.

Xây dựng trường học an toàn, thân thiện; tăng cường phòng, chống bạo lực học đường. Chuyển hướng từ việc xử lí các vụ việc đã xảy ra sang ưu tiên nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Chú trọng khâu nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học hàng ngày để hóa giải mâu thuẫn, không để mâu thuẫn kéo dài dẫn đến bạo lực học đường. Phát huy tối đa hiệu quả của Tổ tư vấn tâm lí học đường. Rà soát các kênh tiếp nhận thông tin, liên lạc với gia đình để cùng nhận diện, tháo gỡ những vướng mắc tâm lí của HSSV từ sớm, không để các em bị cô lập hay kì thị.

Thực hiện nghiêm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú

Bộ yêu cầu thực hiện nghiêm việc đảm bảo dinh dưỡng hợp lí và an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến tại các bếp ăn. Luôn chủ động các biện pháp dự phòng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho người học.

Thực hiện nghiêm việc đảm bảo dinh dưỡng hợp lí và an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú

Đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ người học trên môi trường mạng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để quản lí, phòng ngừa và xử lí rủi ro cho HSSV khi tham gia mạng xã hội. Đồng hành, hướng dẫn người học cách nhận diện thông tin độc hại, lừa đảo, khai thác trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số một cách lành mạnh. Thiết lập kết nối thường xuyên với gia đình để hỗ trợ học sinh hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội chừng mực. Cập nhật kịp thời thông tin HSSV lên cơ sở dữ liệu ngành.

Không yêu cầu xây dựng thêm kế hoạch, báo cáo hay hồ sơ minh chứng riêng lẻ

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát, nhận diện đúng những vấn đề trọng tâm, cấp thiết tại địa phương, đơn vị; lựa chọn ít nhất 02 nhiệm vụ cấp thiết để tập trung nguồn lực thực hiện, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng trường học an toàn, nhân văn, hạnh phúc.

Đồng thời, Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị lồng ghép các nội dung chỉ đạo nêu trên vào kế hoạch giáo dục hiện có của nhà trường; không yêu cầu xây dựng thêm kế hoạch, báo cáo hay hồ sơ minh chứng riêng lẻ nhằm giảm áp lực cho cơ sở giáo dục và giáo viên.