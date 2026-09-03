Bão số 5 đã vượt ra ngoài Biển Đông, bác bỏ tin đồn đổ bộ Việt Nam

ANTD.VN -Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 3/9, bão số 5 đã di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào sáng nay 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện bão số 5 đang đi chậm theo hướng Đông Bắc, hướng về phía eo biển Đài Loan, Trung Quốc với tốc độ khoảng 5 - 10km/h. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, bão số 5 dự báo sẽ đổi hướng di chuyển theo Tây Tây Nam với vận tốc 10-15km/h.

Đến 16h chiều cùng ngày, tâm bão vẫn ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Vào sáng nay 3/9, bão số 5 đã vượt ra ngoài Biển Đông

Trong đêm 3 và ngày 4/9, bão số 5 có khả năng đổi hướng, đi chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 10km/h và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h chiều 4/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ lúc này mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong đêm 4 và ngày 5/9, áp thấp nhiệt đới đi chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 5 - 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4 - 6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Như vậy, bão số 5- cũng chính là bão Saudel sau khi hồi sinh đã di chuyển ngược xuống Biển Đông, mạnh lên thành bão số 5 và lại di chuyển ngược về phía Bắc, đổ bộ vào khu vực Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện nay trên TikTok đang lan truyền hình ảnh cắt ghép bản tin truyền hình kèm nội dung: "Tin bão số 5 vào lúc 05h ngày 2/9/2026 đang đi nhanh, càng vào gần bờ càng tăng cấp" nhằm ám chỉ một cơn bão lớn đang đe dọa khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Cục Khí tượng thủy văn khẳng định đây là hình ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật. Việc lan truyền những thông tin thời tiết sai sự thật này gây ra tâm lý hoang mang không đáng có trong cộng đồng.