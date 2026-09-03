Ngành giáo dục phân cấp mạnh thẩm quyền quản lý tài sản công, đầu tư công

ANTD.VN - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phân cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí đối với nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản có tổng dự kiến kinh phí dưới 45 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ.

Bộ GD-ĐT đưa ra quy định mới về phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công nhằm đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết để tối ưu hóa thời gian xử lý công việc.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản công sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước, cũng như phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Đối tượng áp dụng của quy định này bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD-ĐT, đại học vùng, các đơn vị thuộc, trực thuộc và trường đại học thành viên của đại học vùng, cùng các ban quản lý dự án, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý của Bộ được giao quản lý, sử dụng tài sản công, giao dự toán ngân sách nhà nước hoặc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi điều chỉnh, bao gồm Văn phòng Bộ, các Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Bộ GD-ĐT cho biết, quy định này không áp dụng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí đối với các nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của đơn vị quản lý, cụ thể là các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị hoặc thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự kiến kinh phí dưới 45 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, mức kinh phí thực hiện không được vượt quá 20 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ, không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp cũng đồng thời có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng chi thường xuyên sau khi hoàn thành đối với các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng có tổng kinh phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến 20 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực hoạt động chuyển đổi số sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí đối với các hoạt động có tổng dự kiến kinh phí thực hiện dưới 45 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ.

Cơ quan, đơn vị được phân cấp theo quy định tại Thông tư này không được tiếp tục phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn đã được giao cho bất kỳ cơ quan, đơn vị nào khác.

Mục đích phân cấp nhằm đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết để tối ưu hóa thời gian xử lý công việc. Tối ưu chi phí, giảm thiểu tối đa chi phí tổ chức thực hiện cho các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa và chuẩn bị đầu tư.

Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, đặc biệt gắn liền với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tăng cường tính chủ động, đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và triển khai các nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư công không có cấu phần xây dựng.