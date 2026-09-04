Nắng nóng ở Bắc bộ dịu dần từ ngày mai

ANTD.VN -Từ ngày 5/9 nắng nóng ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 3/9, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37,9 độ C; Láng (Hà Nội) 36,7 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,7 độ C; Huế (TP. Huế) 37,0 độ C; Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) 36,8 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Hôm nay 4/9, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nắng nóng ở Bắc bộ, Trung bộ được dự báo dịu dần từ ngày mai

Từ ngày 5/9 nắng nóng ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa