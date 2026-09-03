Kiều bào tại Thái Lan dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến tham dự buổi lễ có ông Manat Keoseeda , Phó chủ tịch UBND xã Xiềng Phin; ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt toàn Thái; ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udonthani; ông Phạm Đức Dậu, Trưởng ban quản lý cùng Ủy viên Ban quản lý Khu di tích Bác Hồ tỉnh Udonthani.
Trong không khí trang nghiêm, bà con đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước.
Trước anh linh của Người, cộng đồng người Việt tại Udon Thani nguyện học tập theo tấm gương đạo đức của người, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, tiếp tục là cầu nối vững chắc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani là một trong 3 khu di tích tại Thái Lan được xây dựng tại những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và gây dựng phong trào cách mạng trong những năm 1928-1929.