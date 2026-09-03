Kiều bào tại Thái Lan dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN -Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam và 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2/9, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Noỏng Ôn, tỉnh Udon Thani, Thái Lan, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Người.

Đến tham dự buổi lễ có ông Manat Keoseeda , Phó chủ tịch UBND xã Xiềng Phin; ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt toàn Thái; ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udonthani; ông Phạm Đức Dậu, Trưởng ban quản lý cùng Ủy viên Ban quản lý Khu di tích Bác Hồ tỉnh Udonthani.

Cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, bà con đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước.

Trước anh linh của Người, cộng đồng người Việt tại Udon Thani nguyện học tập theo tấm gương đạo đức của người, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, tiếp tục là cầu nối vững chắc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani là một trong 3 khu di tích tại Thái Lan được xây dựng tại những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và gây dựng phong trào cách mạng trong những năm 1928-1929.