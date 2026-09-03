Bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, chuyển mạnh từ tư duy "làm theo Bác" sang "thực hành"

ANTD.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, một điểm mới nổi bật tại Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, bên cạnh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Sáng 3-9, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại đây, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt chuyên đề những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, ngày 13-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, thay thế Chỉ thị 05/2016 và Kết luận 01/2021.

Nếu như Chỉ thị 05 trả lời câu hỏi "học gì và làm theo thế nào", thì Chỉ thị 07 trả lời câu hỏi "thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào”.

Theo đó, mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong Chỉ thị số 07-CT/TW khi bước vào giai đoạn phát triển mới là tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất.

Đồng thời loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới: từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng", từ "noi gương" sang "vận dụng, phát triển sáng tạo".

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Chỉ thị 07 xác lập yêu cầu mới đối với cán bộ, đảng viên. Đó là chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai, càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và Nhân dân.

Mặt khác, thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Một điểm mới nổi bật của Chỉ thị 07 là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, bên cạnh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bốn thành tố này tạo thành một chỉnh thể thống nhất: tư tưởng định hướng, đạo đức là nền tảng, phương pháp là cách thức hiện thực hóa tư tưởng và đạo đức vào thực tiễn, còn phong cách là sự biểu hiện sinh động trong công việc và ứng xử hằng ngày.

Tại chuyên đề toàn khóa cũng đã làm rõ cội nguồn và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó nhấn mạnh đây là sự kết tinh giữa chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trong đó, phương pháp Hồ Chí Minh được nhấn mạnh ở khả năng gắn lý luận với thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; xác định đúng mục tiêu chiến lược, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; vận dụng phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”; tạo lực, lập thế, nắm bắt thời cơ; giành thắng lợi từng bước; đề cao nêu gương, tự phê bình và phê bình; đồng thời coi trọng xây dựng, bố trí, sử dụng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, những phương pháp này cần được cụ thể hóa trong phương thức quản lý, điều hành hiện nay.

Đồng chí cũng yêu cầu, việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW phải tạo ra bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chuyển từ nhận thức sang hành động, từ tư duy “làm theo” sang quyết tâm “thực hành”.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị quán triệt Nghị quyết

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trình bày Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng, đồng bộ với không gian phát triển quốc gia; phát huy tối đa những ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh và bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Cùng với đó là phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt và lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng; bảo đảm yêu cầu tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định…