Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô cực "khủng"

ANTD.VN - Vũ Quang Huy được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng.

Ngày 8-7-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Từ Liêm kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Từ Liêm đã phát hiện đôi nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng tính.

Đối tượng Vũ Quang Huy

Nam thanh niên mua dâm khai nhận đã lên trang web “traimodel.com” liên hệ thống nhất mua dâm đồng tính nam với giá 1,5 triệu đồng.

Đối tượng điều hành yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân và môi giới cho một nam thanh niên khác đi bán dâm. Khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng tình nam, các đối tượng bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã xác được đối tượng điều hành của trang web này là Vũ Quang Huy (SN 1989) trú tại TP. HCM.

Đối tượng Âu Dương Lễ

Một tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã lập tức lên đường, phối hợp cùng CATP. HCM bắt giữ đối tượng Vũ Quang Huy.

Huy được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng thông qua hàng loạt trang web... tại TP. HCM.

Cơ quan điều tra tiến hành trích xuất dữ liệu hệ thống website của các đối tượng phát hiện danh sách khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm đồng tính (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài).

Đối tượng Hoàng Hữu Nghĩa

Đường dây này chuyên cung cấp, môi giới hoạt động mại dâm đồng tính nam cho cả khách trong nước và người nước ngoài có nhu cầu. Phương thức hoạt động của đường dây vô cùng tinh vi, tổ chức dưới dạng kết nối "đi tour" lưu động đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ngay khi có yêu cầu từ khách mua dâm.

Tại cơ quan công an, Vũ Quang Huy khai nhận sử dụng điện thoại liên kết với tài khoản Zalo tên “Mr Gon” để trực tiếp điều hành, thỏa thuận giá cả và "điều tour".

Sau khi khách chọn được người bán dâm, Huy yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng của mình.

Số tiền còn lại khách mua dâm trực tiếp thanh toán cho đối tượng bán dâm. Ngay khi nhận tiền, Huy điều đối tượng bán dâm di chuyển đến các địa điểm, khách sạn hoặc các tỉnh, thành phố theo đúng yêu cầu của khách.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ Vũ Quang Huy vận hành đường dây này từ đầu năm 2023. Phạm vi hoạt động phủ rộng trên nhiều tỉnh thành và tổng số tiền thu lợi bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Quang Huy thuê Âu Dương Lễ (SN 1983) trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay và Hoàng Hữu Nghĩa (SN 2001) trú tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi là nhân viên công ty thiết kế, lập trình 5 website (traimodel.com; alotrai.com; emtrai.com; traigoivip.com; traibaosaigon; traibao69.com) với giá 5 triệu đồng/ website để hoạt động môi giới mại dâm nam đồng tính.

Căn cứ tài liệu thu thập được đến nay, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Quang Huy, Âu Dương Lễ, Hoàng Hữu Nghĩa về hành vi Môi giới mại dâm, quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015.