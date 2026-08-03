Bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 633 kg pháo hoa nổ và ma túy

ANTD.VN - Lực lượng BĐBP Quảng Trị và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 633kg pháo hoa nổ cùng 35 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 1h sáng 2-8, tại Km 869 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng và lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo tổ chức kiểm tra phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam cùng hơn 633 kg pháo hoa nổ và 35 viên ma túy tổng hợp



Chiếc xe bị kiểm tra là xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam do lái xe Mạ Ni Lợt Tọm (SN 1992) điều khiển; đi cùng là phụ xe Sụ Văn Nạ Khăm Đi Ba Thay (SN 1990). Cả hai đối tượng đều trú tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Qua công tác khám xét kỹ lưỡng, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 484 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng lên tới 633 kg, và 35 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng cùng tang vật bị phát hiện bắt giữ

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, hai đối tượng Mạ Ni Lợt Tọm và Sụ Văn Nạ Khăm Đi Ba Thay khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ trên là do chúng được thuê để vận chuyển trái phép từ Lào tuồn vào Việt Nam tiêu thụ.

Riêng 35 viên ma túy tổng hợp được các đối tượng mang theo nhằm mục đích sử dụng cá nhân trên đường đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.