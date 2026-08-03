Khởi tố 3 đối tượng cho gần 1.000 người vay lãi nặng

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Dũng (SN 1971); Nguyễn Thị Thúy (SN 1982); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964) cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức cho nhiều cá nhân vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất rất cao, vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật.

Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc những người đã từng vay tiền giới thiệu.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Văn Dũng

Quá trình thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua người trung gian. Trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, các đối tượng yêu cầu người vay không ghi nội dung liên quan đến việc trả tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che giấu bản chất giao dịch.

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh.

Các đối tượng bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Sau thời gian trinh sát, xác minh và củng cố tài liệu, lực lượng Công an xác định các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14-7-2026, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, giấy tờ và dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ khách quan đã được thu thập, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận phương thức tổ chức hoạt động, cách thức quản lý các khoản vay, thu tiền gốc, tiền lãi cũng như vai trò của từng người trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn.

Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng, với mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án.