Bắt quả tang đối tượng nhiều lần trộm cắp tài sản tại bãi gửi xe bệnh viện

ANTD.VN - Lợi dụng lượng người dân đến khám, chữa bệnh đông đúc, một đối tượng đã nhiều lần đột nhập bãi gửi xe của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để cạy cốp xe trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đức Anh

Khoảng 8h ngày 2-8, trong quá trình tuần tra tại khu vực bãi gửi xe của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, tổ bảo vệ và nhân viên trông giữ xe phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Đến khi đối tượng dùng thanh sắt cạy cốp một xe máy đang gửi trong bãi để trộm cắp tài sản, lực lượng bảo vệ cùng nhân viên trông giữ xe lập tức khống chế, bắt giữ quả tang và thông báo Công an phường Bắc Giang đến tiếp nhận, xử lý.

Danh tính đối tượng được xác định là Diêm Công Đức Anh (SN 2008), trú tại phường Tự Lạn. Tại cơ quan chức năng, Đức Anh khai nhận sáng cùng ngày đã đi xe đạp điện, mang theo gậy sắt, đèn pin cùng một số tư trang đến bãi gửi xe của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, trước thời điểm bị bắt quả tang, đối tượng đã nhiều lần đột nhập bãi gửi xe của bệnh viện để cạy cốp xe, trộm cắp tài sản. Trong đó, có lần đã lấy được hơn 6 triệu đồng.

Tang vật liên quan vụ việc

Vụ việc đang được Công an phường Bắc Giang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.