Vận chuyển hơn 100kg pháo hoa nổ trái phép đi tiêu thụ

ANTD.VN - Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt giữ Phạm Khắc Vinh có hành vi vận chuyển trái phép 54 hộp pháo hoa nổ nhập lậu có trọng lượng hơn 100kg.

Khoảng 21h50 ngày 1-8-2026, các lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh Quảng Trị gồm Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông và Công an xã Hướng Hiệp phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển số, di chuyển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà chở nhiều thùng hàng màu đen có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phạm Khắc Vinh tại thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, liều lĩnh tông xe vào tổ công tác nhằm tẩu thoát. ​Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã tiến hành chốt chặn nhằm vô hiệu hóa hành vi vi phạm, đã khống chế thành công đối tượng cùng tang vật, phương tiện.

​Qua kiểm tra, xác định người điều khiển xe là Phạm Khắc Vinh (SN 1998) trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị. Phía sau xe của Vinh chở 6 thùng bọc nilon màu đen.

Kết quả kiểm tra chi tiết phát hiện 6 bọc nilon chứa tổng cộng 54 hộp pháo hoa (loại 49 ống/hộp) có tổng trọng lượng 102 kg.

​Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng Phạm Khắc Vinh thừa nhận toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nhập lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an xã Hướng Hiệp đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.