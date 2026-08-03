Bắt khẩn cấp “Khánh Sky”

ANTD.VN - Ngày 3/8, đại diện VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (SN 1992), trú tại tỉnh Hưng Yên (có biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng Khoa và "Khánh Sky"

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/7/2026, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đã bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, “Khánh Sky” đi vào khu vực nhà xưởng, lớn tiếng yêu cầu Vua Quạt ra gặp, đồng thời cho rằng đối phương đang khóa cửa, trốn trong phòng. Dù liên tục bị gọi tên, thách thức, song Vua Quạt không xuất hiện.

Tại đây, “Khánh Sky” đã bật phát trực tiếp (livestream) khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu Vua Quạt phải ra gặp xin lỗi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra, xác minh. Qua đó xác định xuất phát từ từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội...

Trước đó, Bùi Xuân Huấn (thường gọi là "Huấn Hoa Hồng") từng đưa ra tuyên bố trên livestream rằng người khác ủng hộ từ thiện bao nhiêu, Huấn sẽ đóng góp gấp ba lần số tiền đó.

Sau tuyên bố này, "Vua Quạt" Trần Đình Tiệp đã công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỉ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu cũng đã có thư cảm ơn gửi tới doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bùi Xuân Huấn sau đó tuyên bố từ chối thực hiện theo lời thách thức với lý do không muốn biến hoạt động từ thiện thành trò "cá cược".

Mâu thuẫn và tranh cãi giữa các bên tiếp tục leo thang căng thẳng khi Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa (SN 1992), trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội tham gia vào cuộc, liên tục đăng tải nội dung công kích "Vua Quạt" trước khi trực tiếp tìm đến.

Đáng chú ý, đi cùng với Khánh Sky có Hồ Văn Khoa từng gây ra vụ dùng súng bắn đạn ghém bắn 3 phát vào xe ô tô chở "thánh chửi" Dương Minh Tuyền (Bắc Ninh) vào hồi tháng 1/2021 tại khu vực huyện Thanh Miện, Hải Dương (cũ).

Hồ Văn Khoa và đồng phạm đã bị Viện kiểm sát truy tố và đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Hồ Văn Khoa bị tuyên phạt 39 tháng tù.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.