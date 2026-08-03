Đoàn Bảo Châu bị tuyên phạt 7 năm tù vì chống phá Nhà nước

ANTD.VN - Hôm nay (3-8), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử vắng mặt đối với bị cáo Đoàn Bảo Châu do có hành vi xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, ở phường Giãng Võ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 2-5-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu hiện đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt.

Tin báo có nội dung đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Ngày 24-4-2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến ngày 30-6-2025 ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên lúc này, Châu đã bỏ trốn nên ngày 25-7-2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu lập facebook “Chau Doan” năm 2007 và trong giai đoạn 2016 – 2021 đã dùng tài khoản mạng xã hội này phát tán clip có nội dung phỏng vấn một số cá nhân...

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của bị cáo Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu khai nhận giọng nói, hình ảnh trong các clip là bản thân mình nhưng cho rằng không có mục đích chống Nhà nước. Sau đó, Châu bỏ trốn nên đến nay bị đưa ra truy tố, xét xử vắng mặt.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu từ 5 - 6 năm tù về tội danh bị truy tố. Luật sư bào chữa cho bị cáo thì đề nghị HĐXX áp dụng mức án thấp hơn mức Viện kiểm sát đề nghị, do bị cáo phạm tội lần đầu và nhân thân chưa có tiền án, tiền sự…

HĐXX nhận định, tại thời điểm khởi tố, bị cáo Châu không có mặt tại nơi cư trú, không có mặt theo thư kêu gọi và cơ quan điều tra không xác định được nơi ở của bị cáo. Các cơ quan tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng bị cáo không đầu thú.

Cơ quan tố tụng cũng chỉ định luật sư, đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo nhưng bị cáo không có mặt tại tòa… HĐXX cho rằng, việc điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt bị cáo là đúng quy định pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Đoàn Bảo Châu 7 năm tù và áp dụng 5 năm quản chế theo đúng tội danh bị truy tố. HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Châu phải nộp 200 nghìn đồng án phí hình sự sơ thẩm và được kháng cáo trong thời hạn luật định.