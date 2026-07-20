Hà Nội: Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng

ANTD.VN - Chi cục QLTT TP Hà Nội vừa chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động xuống các điểm kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố.

Thị trường xăng dầu tại Hà Nội ổn định

Việc kiểm tra được thực hiện trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến mới phức tạp, có thể ảnh hưởng đến trong nước. Chi cục QLTT TP Hà Nội đã phân công 25 đội QLTT kiểm tra, giám sát địa bàn được giao quản lý.

Kết quả giám sát ngày 16/7/2026 cho thấy, các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh bình thường, nguồn cung cơ bản được bảo đảm, các cửa hàng thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo đúng giá quy định; chưa phát hiện hiện tượng tăng giá bất thường, đầu cơ găm hàng hoặc bán hàng nhỏ giọt.

Về tình hình giá xăng dầu, tại kỳ điều hành ngày 16/7/2026, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh tăng đồng loạt giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước. Giá xăng dầu trong nước ngày 16/7/2026 tăng trở lại sau kỳ giảm giá ngày 09/7/2026, trong đó dầu diesel có mức tăng cao nhất.

Việc điều chỉnh làm gia tăng nhất định chi phí vận tải, sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa; tuy nhiên, mặt bằng giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn được đánh giá thấp hơn một số quốc gia có chung đường biên giới và trong khu vực.

Đối với xăng sinh học E10, việc kinh doanh đại trà đã được triển khai hơn một tháng; các phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng có xu hướng giảm, trong khi công tác kiểm tra chất lượng và lưu mẫu nhiên liệu tiếp tục được thực hiện để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đối với mặt hàng khí hóa lỏng (LPG), tới thời điểm trên chưa phát hiện các hành vi vi phạm về khí hóa lỏng (LPG). Đối với mặt hàng gas, ngày 16/7/2026, trên địa bàn ghi nhận giá gas ở các cửa hàng tương đối ổn định chưa phát sinh biến động tăng thêm đáng kể; các cơ sở kinh doanh duy trì hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Qua quá trình kiểm soát, các đội QLTT không phát hiện hành vi vi phạm, do đó không tiến hành kiểm tra, xử lý.

“Qua công tác kiểm tra, giám sát của các Đội QLTT cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 16/7/2026 nhìn chung vẫn được duy trì, hầu hết các cửa hàng xăng dầu và cửa hàng gas hoạt động bình thường, chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán hàng theo giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Bên cạnh đó, lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG) chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”- Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết.

Trước đó, mạng xã hội có thông tin phản ánh tình trạng khó mua xăng dầu tại một số thời điểm, lo ngại tình trạng thiếu hàng, găm hàng chờ tăng giá. Lực lượng QLTT đã lập tức tổ chức các đoàn kiểm tra để ổn định thị trường.