Giao thông cửa ngõ Thủ đô ổn định trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9

ANTD.VN - Đến 18h ngày 2-9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tình hình giao thông trên các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô cơ bản ổn định. Các phương tiện di chuyển thuận lợi, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo ghi nhận, trên tuyến Giải Phóng, giao thông đến thời điểm 18h vẫn duy trì ổn định, các phương tiện lưu thông bình thường. Tại khu vực đường Đỗ Mười, Quốc lộ 1A, các tuyến dẫn vào cao tốc và Quốc lộ 1B, lượng phương tiện có thời điểm tăng nhưng việc di chuyển vẫn được duy trì, không xảy ra ùn tắc.

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, giao thông cũng cơ bản ổn định. Các phương tiện lưu thông liên tục, chưa xuất hiện điểm ùn tắc.

Giao thông duy trì ổn định trên các tuyến phố

Tại các tuyến cửa ngõ của Thủ đô, lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí thường trực, chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện, nhất là tại những khu vực có lưu lượng giao thông tăng cao do người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số, tiếp tục triển khai lực lượng trên các tuyến giao thông huyết mạch, trọng điểm và các cửa ngõ Thủ đô nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ người dân trở lại thành phố an toàn trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.

Không xảy ra ùn tắc vào chiều 2-9

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, trong suốt kỳ nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là nhiệm vụ, thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Tinh thần này tiếp tục được duy trì đến tận ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân trên hành trình trở lại Thủ đô.

Các phương tiện lưu thông ổn định vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên các tuyến cửa ngõ và những trục đường trọng điểm cơ bản ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong buổi chiều ngày 2-9. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục ứng trực, điều tiết, phân luồng, góp phần bảo đảm người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn.