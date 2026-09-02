Truyền thông quốc tế ghi nhận những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới

ANTD.VN - Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9, một số cơ quan truyền thông quốc tế đã đăng tải các bài viết nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, tập trung vào những thay đổi về kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Diện mạo mới sau 40 năm Đổi mới

Trong bài viết đăng ngày 1/9, báo Regeneración của Mexico nhắc lại dấu mốc ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Theo tác giả, thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến đã trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

Từ dấu mốc lịch sử đó, bài viết chuyển sang những thay đổi của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới. Regeneración cho rằng Việt Nam đã đạt những thành tựu kinh tế - xã hội có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2025 đạt khoảng 6,2%/năm; năm 2024 tăng 7,09% và năm 2025 tăng 8,02%.

Một góc Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Ảnh: Hanoimoi

Theo bài viết, những thành quả kinh tế đi cùng những cải thiện đáng kể về đời sống và phúc lợi xã hội. Tỷ lệ biết chữ ở người trưởng thành cao hàng đầu thế giới, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hơn 94% vào năm 2024; hơn 96% số hộ gia đình được tiếp cận nước sạch, dịch vụ vệ sinh và điện.

Cùng với phát triển trong nước, Việt Nam được Regeneración đánh giá là một trong những nền kinh tế có mức độ mở cửa và hội nhập cao trên thế giới, với 17 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực với 60 đối tác. Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm sản xuất mới của châu Á, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ và sản phẩm chiến lược. Hệ thống đường cao tốc, sân bay, cảng biển và mạng lưới điện quốc gia được đầu tư cũng góp phần hỗ trợ công nghiệp hóa và tăng trưởng.

Bài viết đặc biệt đề cập cuộc cải cách hành chính được triển khai năm 2025. Theo đó, bộ máy hành chính được tinh gọn còn 3 cấp, gồm trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; số đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp từ 63 xuống còn 34. Regeneración coi đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đặt người dân ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển.

Về định hướng thời gian tới, Regeneración dẫn các mục tiêu được xác định tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó Việt Nam tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hướng tới trở thành người bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tác giả Pedro Gellert nhận định những thành tựu của Việt Nam cho thấy khả năng kết hợp giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế. Theo tác giả, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam đã vượt ra ngoài phạm vi một câu chuyện quốc gia, trở thành nguồn tham khảo đối với các dân tộc trên thế giới trong nỗ lực xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và thịnh vượng.

Theo báo chí quốc tế, đời sống người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. Ảnh minh họa

Kênh thông tấn KPL của Lào cũng nhìn lại quá trình phát triển của Việt Nam từ khi bắt đầu Đổi mới. Dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, KPL cho biết, năm 1986, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam dưới 100 USD, trong khi đến năm 2025 quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

KPL đồng thời đề cập việc Việt Nam sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong năm 2025. Theo nguồn tin này, đây là nền tảng để đổi mới quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hội nhập sâu rộng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Đề cập kết quả phát triển trong những tháng đầu năm 2026, KPL cho biết GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, mức tăng cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1%, trong khi tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 34,6 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ 2025. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có những bước tiến mới; phát triển kết cấu hạ tầng đạt nhiều đột phá.

Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Liên hợp quốc. Ảnh: Báo Chính phủ

Về đối ngoại, KPL nhấn mạnh Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có toàn bộ 193 nước thành viên Liên hợp quốc; tổng số đối tác có quan hệ từ mức đối tác toàn diện trở lên là 45 nước.

Trong khi đó, trang The Diplomatic Network (DNA) ngày 2/9 nhận định, từ khi bắt đầu Đổi mới năm 1986, Việt Nam từng bước khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, mở rộng thương mại quốc tế và tạo thêm cơ hội cho đầu tư nước ngoài. Quá trình này được thúc đẩy khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ và sau đó gia nhập WTO năm 2007.

Theo DNA, sản xuất và xuất khẩu tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt may, giày dép và điện tử, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất công nghiệp châu Á. Quá trình chuyển đổi sau đó vượt ra ngoài lĩnh vực sản xuất giá rẻ khi điện tử, công nghệ và sản xuất ngày càng tinh vi trở thành những động lực chính của tăng trưởng.

Những thay đổi kinh tế cũng được DNA phản ánh qua đời sống xã hội. Quá trình đô thị hóa làm thay đổi diện mạo các thành thị và nông thôn. Các doanh nghiệp mới, công ty công nghệ và nền kinh tế số phát triển song song với các cộng đồng nông nghiệp truyền thống.

Theo World Bank, Việt Nam là "một câu chuyện thành công đáng chú ý về phát triển"

"Ngành du lịch đã phát triển song song với sự chuyển đổi kinh tế đó. Các di tích lịch sử, ẩm thực, phong cảnh và truyền thống văn hóa của Việt Nam đã biến nơi đây trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với du khách quốc tế", DNA viết, đồng thời dẫn chứng, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Từ góc nhìn của Ngân hàng Thế giới, quá trình cải cách kể từ năm 1986 đã giúp Việt Nam chuyển từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nền kinh tế thu nhập trung bình năng động chỉ trong một thế hệ. World Bank gọi đây là “một câu chuyện thành công đáng chú ý về phát triển”, đồng thời ghi nhận những cải thiện về giảm nghèo, giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng.

Để trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, World Bank cho rằng Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng năng suất, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đầu tư vào nguồn nhân lực.